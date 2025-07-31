قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
غارات الاحتلال تقتل أسر كاملة وأطفال ونساء.. 22 شهيدًا منذ الفجر
زلزال يضرب باكستان بقوة 5.5 درجة دون خسائر بشرية
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هل التين الشوكيّ يرفع السكر؟.. تفاصيل صادمة

التين الشوكي والسكري
التين الشوكي والسكري
رشا عوني

يحذر بعض الأطباء من خطورة التين الشوكي لمرضى السكري، فعلى الرغم من انه فاكهة صيفية مميزة يحبها الكبار والصغار، إلا انه له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم عند الإفراط في تناوله بشكل يومي في الصيف . 

 

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل التين الشوكي والسكري و هل يرفع السكر ام يخفضه و الكمية المناسبة لتناوله دون ضرر، بحسب موقع webteb..

اضرار التين الشوكي لمرضى السكري

أضرار التين الشوكي لمرضى السكر


التين الشوكي يسبب ارتفاع مستويات السكرفي الدم لدى مرضى السكري، ما قد يؤدي إلى المضاعفات خطيرة عندالإفراط في تناوله.

ويُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب تناول التين الشوكي، ومراقبة مستويات السكر في الدم بدقة بعد تناوله . 

هل التين الشوكي يؤثر على السكر؟

تناول التين الشوكي كثيرا يسبب خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي يجب تجنب تناوله بالتزامن مع أدوية السكر حتى لا تنخفض مستويات السكر كثيرًا.

قد يؤدي تناول التين الشوكي إلى خفض نسبة السكر في الدم بنسبة تتراوح بين 17-46% لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لكن يجب العلم أن ليست جميع أنواع التين الشوكي تفيد في هذه الحالة

التين الشوكي والسكري 

هل التين الشوكي يرفع السكر؟ 
 

ولكن قد يسبّب تناول التين الشوكي ارتفاع مستوى السكر في الدم، في حال تناول عصير التين الشوكي بالسكر المضاف.
 

الكمية المناسبة من التين الشوكي

و لتجنب أضرار التين الشوكي، يحب الحرص على عدم تعدي الجرعة اليومية الموصى بها، وقد تبين أن هذه الجرعة يجب ألا تتجاوز 300 جرام من التين الشوكي وتعد هذه الجرعة مثالية ولا تسبب أي آثار جانبية.  

اضرار التين الشوكي فوائد التين الشوكي التين الشوكي والسكري هل التين الشوكي يرفع السكر التين الشوكي لمرضى السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

النمل

هل انتشار النمل والحشرات له علاقة بالحسد؟.. دار الإفتاء تجيب

صلاة الأوابين

صلاة الأوابين .. اعرف حكمها وفضلها ومتى تؤدى وعدد ركعاتها

دار الإفتاء

"لو جه أجلي محدش يصلي عليّ" هل تعد قطيعة رحم؟..أمين الفتوى يرد

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد