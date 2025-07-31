هل التين الشوكيّ يرفع السكر؟.. تفاصيل صادمة

يحذر بعض الأطباء من خطورة التين الشوكي لمرضى السكري، فعلى الرغم من انه فاكهة صيفية مميزة يحبها الكبار والصغار، إلا انه له تأثير سلبي على مستويات السكر في الدم عند الإفراط في تناوله بشكل يومي في الصيف .

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل التين الشوكي والسكري و هل يرفع السكر ام يخفضه و الكمية المناسبة لتناوله دون ضرر، بحسب موقع webteb..

اضرار التين الشوكي لمرضى السكري

أضرار التين الشوكي لمرضى السكر



التين الشوكي يسبب ارتفاع مستويات السكرفي الدم لدى مرضى السكري، ما قد يؤدي إلى المضاعفات خطيرة عندالإفراط في تناوله.

ويُنصح مرضى السكري باستشارة الطبيب تناول التين الشوكي، ومراقبة مستويات السكر في الدم بدقة بعد تناوله .

هل التين الشوكي يؤثر على السكر؟

تناول التين الشوكي كثيرا يسبب خفض نسبة السكر في الدم، وبالتالي يجب تجنب تناوله بالتزامن مع أدوية السكر حتى لا تنخفض مستويات السكر كثيرًا.

قد يؤدي تناول التين الشوكي إلى خفض نسبة السكر في الدم بنسبة تتراوح بين 17-46% لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، لكن يجب العلم أن ليست جميع أنواع التين الشوكي تفيد في هذه الحالة

التين الشوكي والسكري

هل التين الشوكي يرفع السكر؟



ولكن قد يسبّب تناول التين الشوكي ارتفاع مستوى السكر في الدم، في حال تناول عصير التين الشوكي بالسكر المضاف.



الكمية المناسبة من التين الشوكي

و لتجنب أضرار التين الشوكي، يحب الحرص على عدم تعدي الجرعة اليومية الموصى بها، وقد تبين أن هذه الجرعة يجب ألا تتجاوز 300 جرام من التين الشوكي وتعد هذه الجرعة مثالية ولا تسبب أي آثار جانبية.