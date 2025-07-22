هؤلاء ممنوعون من تناول التين الشوكي.. هل أنت منهم؟

ينتشر التين الشوكي بشكل كبير ورغم فوائده الصحية الكثيرة، التين الشوكي قد يشكل خطرًا على فئات معينة من الناس.

إليك من يجب أن يتجنّب تناوله أو يقلل منه:

الممنوعين من التين الشوكي



1. مرضى القولون العصبي أو مشاكل الهضم:

التين الشوكي يحتوي على كمية عالية من الألياف والبذور، ما قد يسبب انتفاخ، غازات، أو إمساك شديد لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القولون.



- 2. من يعانون من الإمساك المزمن:

رغم احتوائه على الألياف، إلا أن البذور الكثيرة فيه قد تؤدي إلى تكتل في الأمعاء وزيادة حالة الإمساك سوءًا.



- 3. مرضى الكُلى:

التين الشوكي غني بالبوتاسيوم، ما قد لا يكون مناسبًا لمن يعاني من قصور كلوي لأن الكلى لا تستطيع التخلص من الفائض بسهولة، مما يرفع مستويات البوتاسيوم في الدم.



- 4. مرضى السكري:

رغم أنه مفيد لضبط السكر في الدم، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ في السكر خاصةً إذا كان الشخص يتناول أدوية للسكري. لذا يجب تناوله بحذر وتحت إشراف طبي.



- 5. الحوامل في بداية الحمل:

قد يُسبب انقباضات خفيفة في الرحم لدى بعض السيدات، لذا يُفضل تجنبه في الأشهر الأولى، خاصةً في حالات الحمل المهدد أو الحساسة.

إذا كنت لا تعاني من الحالات السابقة، فيمكنك تناول التين الشوكي باعتدال والاستمتاع بفوائده. لكن لا تفرط، واشرب ماء كافي بعده لتجنب الإمساك.