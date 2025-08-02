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الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل زاد العزة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة |صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل زاد العزة بآلاف الأطنان من المساعدات لغزة |صور

الهلال الأحمر المصري
الهلال الأحمر المصري
عبدالوكيل أبو القاسم

يواصل الهلال الأحمر المصري جهود الدعم الغذائي لقطاع غزة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع، بالدفع بمزيد من قوافل  «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»، والتي انطلقت الأحد الماضي  ٢٧ يوليو، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

الهلال الأحمر المصري 


حملت قوافل «زاد العزة» أكثر من 5 آلاف طن من المساعدات، والتي تنوعت بين: سلاسل إمداد غذائية، دقيق، خبز، ألبان أطفال، مواد طبية، أدوية علاجية، مستلزمات العناية الشخصية،  ويأتي ذلك في إطار التزام مصر وجهودها المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والصحي اللازم للسكان المدنيين في غزة.


وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري، بتجهيز الخبز الطازج لأهالي القطاع، داخل المخبز الآلي بمركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" التابع للهلال المصري بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة» التي تأتي بالتزامن مع تكثيف الجهود لاستمرار الدفع بالمساعدات الغذائية في ما يشهده القطاع من نقص حاد في الغذاء.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية لدخول المساعدات التي بلغت نحو 35 ألف شاحنة حاملة نحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود  35 ألف متطوع بالجمعية.

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