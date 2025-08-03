عمال مصر: تدشين غرفة عمليات مركزية لدعم الدولة في انتخابات الشيوخ

أطلق اتحاد نقابات عمال مصر غرفة عمليات مركزية لسكرتارية الشباب لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز مشاركة العمال في الاستحقاق الانتخابي الوطني وضمان متابعة دقيقة لسير العملية الانتخابية في جميع المحافظات.

وتتضمن الخطة تشغيل غرف عمليات فرعية في كل محافظة من خلال الاتحادات المحلية والنقابات العامة مع توفير دعم لوجستي كامل والتواصل اللحظي مع الفرق الميدانية لرصد نسب المشاركة ورفع تقارير دقيقة أولا بأول إلى الغرفة المركزية.

كما تشمل الخطة إطلاق حملة توعية موسعة وإطلاق هاشتاج للحملة (صوتك قوة عمال مصر) لحث العمال على المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، أن مشاركة العمال في انتخابات مجلس الشيوخ رسالة واضحة بأن صوت العامل المصري حاضر في كل المحافل الوطنية، وأن اتحاد عمال مصر حريص على دعم الدولة المصرية في استحقاقاتها الديمقراطية مشيرا إلى أن غرفة العمليات الجديدة تمثل نموذجا لتكاتف العمال وشبابهم من أجل مستقبل أفضل للوطن.

وأوضح محمد حنفي رئيس سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، أن شباب العمال سيكون في قلب الحدث عبر الحشد الميداني والمتابعة اللحظية مضيفا أن غرف العمليات بالمحافظات ستقدم كل الدعم اللوجستي المطلوب لضمان وصول كل عامل إلى لجنته الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الحملة لا تقتصر على التوعية فقط، بل تستهدف تعزيز حضور العمال وصوتهم في صناعة القرار.

وأكد اتحاد عمال مصر، أنه وجه كل النقابات العامة والاتحادات المحلية للتعاون مع سكرتارية الشباب لضمان مشاركة واسعة من العمال في هذا الاستحقاق الانتخابي بما يعكس الصورة الوطنية المشرفة لعمال مصر.