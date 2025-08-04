سلامة: الدعوة لإلغاء مجلس الشيوخ «خاطئة» وتنتقص من التجربة الديمقراطية

أكد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، أن جميع المؤسسات الدستورية المنتخبة لا بد أن تُمارس أدوارها بشكل متكامل دون التقليل من دور أي منها.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 25 على قناة "صدى البلد"، إنه فوجئ بأحد الأصدقاء يعلن عزوفه عن التصويت بدعوى أن "مجلس الشيوخ ليس له مهام"، واصفًا هذا التوجه بـ"الخطأ الفادح".

وشدد على أنه لا يوجد ما يسمى بـ"مجلس مهم وآخر غير مهم"، بل إن كل الكيانات المنتخبة، سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات، لها دورها الحيوي والأساسي.

وأوضح أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مكمل لمجلس النواب، وله طبيعة خاصة تتيح له ضم متخصصين وكفاءات عالية عبر التعيين أو الانتخاب، ما يُسهم في تعميق الدراسات وبحث القضايا بشكل أوسع، وهو ما قد لا يتوافر بنفس الدرجة في مجلس النواب.

وأشار إلى أن عودة المحليات أمر ضروري لاستكمال منظومة العمل المؤسسي، قائلاً: "لا بد أن تكتمل الحلقات الثلاث: مجلس النواب، مجلس الشيوخ، والمحليات، حتى تنعكس مخرجاتها على السياسات والممارسات اليومية التي تهم المواطن المصري".

وانتقد الأصوات التي تنادي بإلغاء مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه الغرفة البرلمانية تمثل تاريخًا وأداة مهمة في دعم التجربة الديمقراطية، وأن وجودها ضرورة تقتضيها الممارسة السياسية الرشيدة.