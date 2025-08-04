القومي لحقوق الإنسان: لدينا كفاءات في مجال متابعة انتخابات الشيوخ

أكد محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مجلس الشيوخ جزء من منظومة متكاملة لعمل البرلمان المصري.

وقال محمود كارم في تصريحات له على قناة " تن "، :" القومي لحقوق الإنسان به كفاءات عالية في مجال متابعة الانتخابات ".

وتابع محمود كارم :" لدينا مدربين في إعداد كوادر لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، وقمنا بإعداد مدونة سلوك لمتابعة الانتخابات من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ".



وأكمل محمود كارم :" لدينا 11 مكتب في 11 محافظة لمتابعة سير العملة الانتخابية بانتخابات مجلس الشيوخ ".

ولفت محمود كارم :" المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بإعداد فريق العمل الذي يتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير العلمية الانتخابية ".

