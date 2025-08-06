قيادي بالمؤتمر: العالم يشهد لمصر في مواقفها لدعم القضية الفلسطينية

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، أن مصر تقوم بجهود مضنية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، سواء بتسهيل دخول المساعدات، وكذلك مساعي وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على طرح القضية الفلسطينية، في جميع اللقاءات الرسمية والزيارات وآخرها أثناء استقبال رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وكذلك الزيارة التفقدية اليوم للأكاديمية العسكرية المصرية.

وأوضح القيادي بحزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي، وضع العالم أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في غزة من ممارسات إسرائيلية تستهدف تجويع الأبرياء، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني.

وقال أمان: مصر وبشهادة الجميع هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، ولم تتأخر لحظة في تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن الرئيس كان واضحا في كشف تفاصيل التعنت الإسرائيلي في وصول المساعدات لقطاع غزة.

وشدد الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، على أهمية أن يكون هناك موقف دولي داعم للتحركات المصرية في شأن القضية الفلسطينية، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.