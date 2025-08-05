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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: المشهد الانتخابي استفتاء شعبي على ثقة المصريين في دولتهم

أيمن محسب
أيمن محسب
فريدة محمد

أكد الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب ، أن المشهد الانتخابي الذي شهدته البلاد خلال يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، عكس حالة ناضجة من الوعي السياسي لدى المواطن المصري، وإدراكا عميقا بأهمية المشاركة في بناء مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن مشهد الاصطفاف أمام اللجان لم يكن مجرد ممارسة ديمقراطية روتينية، بل تجديد لعقد الثقة بين المواطن ودولته، وإعلان واضح بأن الشعب شريك فاعل في صياغة الحاضر واستشراف المستقبل.

وقال "محسب"، إن المشاركة الواسعة من جانب مختلف فئات الشعب، وعلى رأسها المرأة المصرية، والشباب، وكبار السن، وذوي الهمم، كانت بمثابة تأكيد على عمق الانتماء الوطني، والاستعداد الدائم للدفاع عن استقرار الدولة عبر أدوات ديمقراطية وسلمية، موضحا أن مشاركة المرأة على وجه الخصوص لا تزال تبهر الجميع بقدرتها على تحمل المسؤولية الوطنية، وإثبات دورها كشريك أصيل في مسيرة الوطن.

وأشاد عضو مجلس النواب،  بالدور المحوري الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات، في إدارة وتنظيم العملية الانتخابية، قائلا: " قدمت نموذج يُحتذى به على مستوى التنظيم والدقة، وضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية، بداية من الإعلان عن الجدول الزمني، مرورا بمرحلة الدعاية، وحتى فتح باب التصويت وتسهيل الإجراءات داخل اللجان"،  مشيرا إلى أن توفير آليات الرقابة القضائية الكاملة، ووجود مندوبي المرشحين، والحرص على حياد الأجهزة التنفيذية، يعكس التزام الدولة بمبادئ الديمقراطية الحديثة، وإرساء دولة القانون.

وأضاف " محسب"،  أن الإقبال اللافت من الشباب يؤكد أن الدولة نجحت في ترسيخ شعور لدى الأجيال الجديدة بأن صوتهم مؤثر، وأن السياسة ليست حكرا على النخب أو كبار السن، بل مساحة مفتوحة لكل من يريد أن يشارك في صناعة القرار العام، قائلا: "ما رأيناه من مشاهد اصطفاف الشباب أمام اللجان  هو ثمرة حقيقية لجهود التمكين السياسي التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية، ويجب البناء عليها في المرحلة المقبلة".

وأوضح النائب أيمن محسب،  أن هذا الاستحقاق الانتخابي المهم يُعد بمثابة رسالة سياسية قوية على المستويين الداخلي والخارجي، بأن مصر دولة مستقرة، ومؤسساتها تعمل وفق قواعد دستورية راسخة، وأن الشعب لديه الثقة في أدواته الديمقراطية وقدرته على التغيير من خلال صندوق الانتخابات، لا من خلال الفوضى أو الشعارات الزائفة، مؤكدا  أن مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للتشريع، يُشكل مع مجلس النواب دعامة أساسية للعمل البرلماني في مصر، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات، وتوسيع قاعدة الحوار حول القضايا الكبرى، وتعميق النقاشات حول السياسات العامة بعيدا عن الضغوط السياسية اليومية.

وشدد "محسب"، على أن التعاون بين الغرفتين في المرحلة المقبلة سيكون له بالغ الأثر في دعم الدولة في مواجهة التحديات، سواء الاقتصادية أو الإقليمية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكدا أن المشهد الانتخابي كان يعكس في جوهره استفتاءً شعبيا على ثقة المصريين في دولتهم، وإيمانهم بالمسار الوطني الذي اختاروه بأنفسهم.

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