محافظ جنوب سيناء يشيد بمبادرة "صحح مفاهيمك" التي تقام بالتعاون بين الأوقاف و"اتحاد بشبابها"

ثمَّنَ اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، دور وزارة الأوقاف في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" والمقرر انطلاقها يوم الأحد القادم ، بالتعاون بين وزارة الأوقاف و"اتحاد بشبابها"، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، مشيدًا بدورها في تعزيز قيم الانتماء والانضباط المجتمعي.

وأكد محافظ جنوب سيناء ، في بيان للأوقاف اليوم ، حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ فعاليات المبادرة داخل مدن وتجمعات المحافظة، مع المتابعة المستمرة لآليات التنفيذ لضمان تحقيق أهدافها الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء وعي مجتمعي مستنير وراسخ يقوم على الفهم الديني والإنساني الصحيح.

وشدد على أهمية مواجهة المفاهيم المغلوطة والتصدي للأفكار والسلوكيات المدمرة التي قد تؤثر سلبًا على القيم والأخلاق داخل المجتمع.