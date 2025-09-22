صلاح عبد العاطي: اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية لا بد أن يترجم بخطوات لإنهاء حرب الإبادة في غزة

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن إعتراف بريطانيا واستراليا بالدولة الفلسطينية، رغم كونها "إنجازا دبلوماسياً هاما"، ستبقى رمزية ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية على الأرض، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف يجب أن يكون مرهونا بوقف حرب الإبادة الجماعية وضمان إنهاء الاحتلال.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الاعتراف الدولي بحق الفلسطينيين في إقامة الدولة الفلسطينية تاريخي، مؤكدا أن مصر والدول العربية لها دور في ذلك.

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن هذه الاعترافات، خاصة من دول مثل بريطانيا، تمثل تصحيحاً لـ"خطأ تاريخي" مضى عليه أكثر من قرن، في إشارة إلى وعد بلفور.