فقر الدم يهدد البصر ويغير مظهر العينين

كشفت تقارير طبية أن الإصابة بفقر الدم لا تقتصر على الشعور بالتعب والإرهاق فقط، بل قد تمتد لتؤثر بشكل مباشر على صحة العينين ومظهرهما.



فبحسب أطباء مختصين، يؤدي نقص الهيموغلوبين وكريات الدم الحمراء إلى قلة إمداد أنسجة العين بالأكسجين، ما يسبب زغللة وتشوشًا في الرؤية، وقد يتطور الأمر إلى ضعف بصري في الحالات الشديدة.



أما على مستوى المظهر الخارجي، فيظهر شحوب واضح في ملتحمة العين، وتفقد العين بريقها الطبيعي، إضافة إلى بروز الهالات السوداء تحت الجفون نتيجة ضعف الدورة الدموية.



الأطباء شددوا على أن متابعة العلامات المبكرة مثل شحوب الجفون أو الإرهاق الدائم للعينين قد تساعد في اكتشاف الأنيميا مبكرًا والحد من مضاعفاتها الخطيرة.

المصدر Verywell healthy