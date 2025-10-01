إعلام أمريكي: ترامب يسحب ترشيح إي جيه أنتوني لمنصب رئيس مكتب إحصاءات العمل

يتجه البيت الأبيض إلى سحب ترشيح إي جيه أنتوني لقيادة مكتب إحصاءات العمل وذلك وفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية.



وبحسب وكالة "أسوشيتد برس".. قالت الإدارة إن أنتوني يعد خبيرا اقتصاديا موهوبًا وأن الرئيس دونالد ترامب يخطط للإعلان عن مرشح جديد قريبًا. وتلقى مجلس الشيوخ أوراقا تسحب رسميا ترشيح أنتوني.



وكان ترشيح أنتوني، الذي أعلن عنه في أغسطس، محاولة من ترامب للحصول على سيطرة أكبر على الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن إنتاج البيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري ومؤشر أسعار المستهلك، الذي يستخدم لقياس التضخم.



وبصفة أنتوني وهو كبير الاقتصاديين في مؤسسة التراث، وهي مؤسسة فكرية محافظة، رأى معظم الاقتصاديين أنه حزبي بشكل علني وحذروا من أن سوء قراءته الأساسية للركود وأسعار الواردات وغيرها من التدابير جعلته يشكل خطرا على قيادة الوكالة الفيدرالية.