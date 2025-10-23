غير صالحة .. ضبط 5 أطنان لحوم وهياكل دواجن بكفر الشيخ | صور

تمكنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ بالتعاون مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، اليوم الخميس، من ضبط 5 أطنان من اللحوم المفرومة وهياكل الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمدينة دسوق.

شملت المضبوطات 3 أطنان لحوم مفرومة و 2 طن هياكل دواجن فاسدة، وجرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة استهدفت التفتيش على الأسواق وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بناءً على الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

ونفذت الحملة تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عادل الهابط وكيل وزارة التموين والعقيد أحمد بسيوني رئيس قسم مباحث التموين، وبمتابعة ميدانية من الدكتور شعبان مغنم، مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتورة أماني رامون، مدير إدارة دسوق البيطرية.

شارك في الضبط فريق عمل شمل الدكتور محمد كاسر رئيس قسم التفتيش بإدارة دسوق، ووائل المصري مفتش الرقابة التموينية، وحسام الدقدوقي، مفتش مباحث التموين، وعمران ترابيس، مندوب صحة دسوق.