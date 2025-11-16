قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

صندوق الإدمان
صندوق الإدمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم  8وحتى 13نوفمبر  2025

 شهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برفقة الدكتورة نجلاء فتحي عميد كلية الآداب جامعة القاهرة  حفل تخريج دفعات جديدة من الدبلوم المهني في مجال خفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة لعدد 100 طالب وطالبة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وبحضور مدحت وهبة المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان . ‏‎  وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان أنه يتم توفير البرامج التأهيلية والتعليمية لإعداد الكوادر العاملة في مجال الوقاية وعلاج الإدمان، وذلك في إطار مواجهة فعالة لمشكلة التعاطي وتطوير آليات واستراتيجيات المكافحة وخاصة في مجالي الوقاية المبكرة والعلاج بشكل علمي رصين، حيث يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العملية في الوقاية والعلاج والتأهيل.  وأوضح "عثمان" أنه تم الاستعانة بنحو 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، فضلا عن التعاون مع كلية الآداب لوضع المقررات الدراسية للدبلوم من خلال الاطلاع على كافة المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى الحرص على أن تكون المقررات متوافقة مع المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل في هذا المجال على المستوى الحكومي والخاص والأهلي لتكون كوادر قادرة على تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب على المخدرات تستند إلى الدليل العلمي في جودتها، كما يتضمن المنهج الدراسي بالدبلوم تدريب عملي للطلاب على طرق فحص وتقييم حالات الإدمان ووضع الخطط العلاجية والتأهيلية وتنفيذ البرامج العلاجية الحديثة مع حالات الإدمان من خلال تدريب تطبيقي في الكلية يتبعه تدريب ميدانى في مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان.  وحرص الدكتور  عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على زيارة مقر الصندوق "بيت التطوع" بجامعة القاهرة والالتقاء بالمتطوعين، حيث يهدف المقر  إلى جذب الشباب من طلاب الجامعة،وتعريفهم بسبل الوقاية من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطى المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، مثل الاعتقاد بأن المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي وإدمان المخدرات، كما التقى "عثمان" المتطوعين داخل المقر وحثهم على الاستمرار فى تكثيف الأنشطة التوعوية .

ونفذ "بيت التطوع " التابع لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة القاهرة  28 مبادرة على مستوى كليات الجامعة منذ بداية العام الدراسي  الحالى وحتى الآن بأنشطة متنوعة تستهدف رفع وعي الطلاب بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة فضلا عن المشاركة في القوافل التي تنظمها جامعة القاهرة بالمناطق المختلفة باستهداف 20960 مستفيد، كما تقدم أكثر من 712 طالب وطالبة جدد  من جامعة القاهرة للانضمام لرابطة متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التي يبلغ عدد أعضائها أكثر من 35 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن 

 كما تم تنفيذ 193  نشاط متنوع بالمحافظات المختلفة على مدار أسبوع  منها مبادرة " خدعوك فقالوا" في الميادين أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ،بالإضافة الى تنفيذ أنشطة متنوعة بالجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة، وتنفيذ أنشطة بالمناطق المطورة" بديلة العشوائيات " كذلك استمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 3211 مريض من خلال 34 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن ، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 6262 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون ،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي بالمحافظات المختلفة

