السيادي السعودي يتخارج من 9 أسهم أمريكية مقلصا محفظته بـ3.5 مليار دولار

قلّص "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي انكشافه على الأسهم الأمريكية خلال الربع الثالث من عام 2025، مع تخارجه من 9 شركات مدرجة، ما أدّى لانخفاض قيمة محفظته الأميركية إلى أدنى مستوى لها هذا العام.

وفقاً لإفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات وفقاً لنموذج (13F)، تراجعت قيمة المحفظة الأميركية للصندوق إلى نحو 19.4 مليار دولار، بانخفاض يناهز 18% عن الربع السابق (بما يعادل 3.5 مليار دولار) وذلك بعد بيع كامل حصصه في "بروغوليس" (Prologis) و"إير برودكتس آند كاميكالز" (Air Products and Chemicals) الشريك الرئيسي بمشروع الهيدروجين الأخضر في مدينة نيوم، بالإضافة إلى التخارج من شركات مثل "بنترست" (Pinterest) و"ليند" (Linde).
كما قلّص الصندوق ملكيته في "لوسيد غروب" (Lucid Group)، بينما احتفظ بمراكز في شركات من بينها "أوبر تكنولوجيز" (Uber Technologies) و"إلكترونكس آرتس" (Electronic Arts).

زيادة الإنفاق الاستثماري إلى 70 مليار دولار سنوياً

يمثل هذا الاتجاه امتداداً لعمليات تخارج سابقة للصندوق من أسهم أميركية، شملت شركات بارزة مثل "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms) و"فيدكس" (FedEx)، في خطوةٍ تعكس تركيزاً متزايداً على الشركات المحلية والاستثمار داخل المملكة لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.

يتزامن الإفصاح عن بيانات الربع الثالث مع زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس دونالد ترمب في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن منذ عام 2018. ومن المتوقع أن تشمل المباحثات ملفات الأمن، والرقائق الإلكترونية، وتكنولوجيا الطاقة النووية، إضافةً إلى متابعة آلية استثمار الرياض مئات المليارات من الدولارات في السوق الأميركية، والتي جرى التعهد بها خلال زيارة ترمب إلى الرياض في مايو.

