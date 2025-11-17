قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
أخبار البلد

خالد عبد العزيز ووزير الإعلام البحريني في جولة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

رافق المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، في جولة بمنطقة الأهرامات، وذلك بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود والمستشارة ريم هندي، عضوا الأمانة العامة للمجلس. 


وتم خلال الجولة، استعراض أهم معالم الحضارة المصرية القديمة، وما تمثله الأهرامات من قيمة تاريخية وإنسانية فريدة.


وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن زيارة وزير الإعلام البحريني والوفد المرافق تمثل امتدادًا للعلاقات الأخوية العميقة والراسخة التي تربط مصر والبحرين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين البلدين يشهد تطورًا متواصلًا ويزداد قوة بفضل العلاقات الوطيدة بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا حريصون على أن تعكس هذه الزيارات الصورة الحقيقية لمصر وما تمتلكه من حضارة وتاريخ وإمكانات كبيرة، كما نعتز بالشراكة الإعلامية مع الأشقاء في البحرين والتي نعتبرها نموذجًا للتعاون الذي يدعم مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة."


وأعرب الوزير البحريني عن سعادته بزيارة أحد أبرز مواقع التراث العالمي، مشيدًا بعظمة الحضارة المصرية وما تحمله من رسائل خالدة عبر العصور، مضيفًا أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتُجسّد عمق الروابط التاريخية بين مصر والبحرين.


وعقب ذلك توجه المهندس خالد عبدالعزيز، والوزير البحريني، إلى المتحف المصري الكبير، حيث استمع الوزيران إلى شرح تفصيلي حول أبرز المقتنيات الأثرية المعروضة وأحدث أساليب العرض المتحفي المستخدمة، والتي تعكس التطور الكبير في إدارة التراث المصري. 


وأعرب الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي عن إعجابه بما شاهده داخل المتحف، مؤكدًا أنه يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عظمة التاريخ المصري ويحظى بتقدير واسع على مستوى العالم، كما أثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في الحفاظ على تراثها وتقديمه بصورة عصرية تُبرز قيمته الإنسانية.

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

محمد صبري

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

المتهمان

مشيا عكس فى مصر الجديدة.. القبض على قائدى سيارتين

المتهم

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة نقل بالشرقية

لوشا

مشاهد عنــ.ف وايحاءات.. قرار عاجل بشأن محاكمة التيك توكر لوشا

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

إكسيد LX
إكسيد LX
إكسيد LX

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم
طريقة عمل أحلى برجر لحم و بأسهل طريقة و أحسن من المطاعم

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

محركات
محركات
محركات

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها
عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

