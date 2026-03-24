ضبط 2 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال إجازة العيد بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، حملة تموينية للمرور على المخابز والمحطات ومستودع بوتاجاز أبوبلح، للتأكد من استلام كامل الحصة وصرفها، وذلك بالاشتراك مع العقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، إدارة الرقابة التجارية، وذلك لمتابعة مختلف الأنشطة التموينية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التموينية؛ لضبط ومراقبة الأسواق والمخابز، خلال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار سامح شبل، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن، ضبط ٢ طن دقيق بلدي مدعم بغرض التربح والبيع في السوق السوداء.

وتابع: كما تم تحرير ٣٥ مخالفة جاءت بياناتها كالتالي: تحرير ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر توقف عن ممارسة النشاط بدون إذن رسمي، ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضرين بيع لحوم مكشوفة، محضر عمل أوكازيون في غير المواعيد الرسمية، محضرين لعدم وجود لافتة باللغة العربية، ٤ محاضر بيع سجاير أزيد من السعر الرسمي، ٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ٦ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.