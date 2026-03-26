اقتصاد

تحالف عربي يطرق أبواب السوق المصري باستثمارات طبية وعقارية واعدة

ولاء عبد الكريم

يستعد تحالف استثماري عربي يضم نخبة من المستثمرين الإقليميين للإعلان عن دخوله السوق المصري خلال الفترة القريبة المقبلة، في خطوة تعكس تنامي ثقة رؤوس الأموال العربية في الاقتصاد المصري، وما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة مدعومة بإصلاحات هيكلية وتوسعات تنموية متسارعة.

ويعمل التحالف على تأسيس كيان استثماري مؤسسي منظم، يستهدف توحيد الخبرات ورؤوس الأموال العربية ضمن إطار استراتيجي طويل الأجل، يقوم على مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي العربي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك بين المستثمرين في المنطقة.
 

وعلم “ صدى البلد” إنه من المقرر أن يوجه التحالف أولى استثماراته داخل مصر إلى القطاعين العقاري والطبي، باعتبارهما من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، إلى جانب الاهتمام المتزايد بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية.
ويترأس التحالف كل من عز الدين كمال والدكتور عادل حاجب، حيث يقودان جهود تأسيس الكيان الاستثماري الجديد بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين العرب الذين يمتلكون خبرات واستثمارات ممتدة في أسواق ليبيا واليمن ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضم التحالف مساهمين آخرين لديهم محافظ استثمارية متنوعة تشمل التطوير العقاري وعددًا من القطاعات الاقتصادية الأخرى، فضلًا عن مشروعات قائمة في بعض الأسواق الأفريقية، ما يمنح الكيان الجديد خبرة إقليمية واسعة تدعم خططه التوسعية داخل السوق المصري.
وتعمل إدارة التحالف حاليًا على استكمال الهيكل التنظيمي والترتيبات المؤسسية، بالتوازي مع دراسة عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انطلاق أعماله وخطة المرحلة الأولى خلال مؤتمر صحفي مرتقب.
ويعكس تأسيس هذا التحالف توجهًا متناميًا نحو تعزيز الاستثمار العربي المشترك القائم على الشراكة وتبادل الخبرات، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات، إلى جانب تبني منظومة واضحة تضمن حماية حقوق العملاء وترسخ مبادئ الشفافية.
ومن المنتظر أن يكشف التحالف خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل المرحلة الأولى من استثماراته وخريطة تحركاته داخل السوق المصري، في إطار رؤية تستهدف تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام يدعم مسيرة النمو ويعزز من جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية.

