وزيرة التضامن تدعو دول الصندوق العربي الاجتماعي لسداد الدعم المقرر لمواجهة الكوارث الإنسانية

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

شارك في الاجتماع وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في ليبيا نائبة رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وأعضاء المكتب التنفيذي، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، وحنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، والوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.

وعقد الاجتماع لمناقشة الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية لقيام الصناديق التابعة لجامعة الدول العربية بتقديم المساعدات الملحة التي حددتها غرفة العمليات الوطنية لدى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، وفي ضوء التواصل مع وزيرة التنمية الاجتماعية في دولة فلسطين.

ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالمشاركين في اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، متوجهة بالشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الذي يأتي في ظروف استثنائية تشهدها الدول العربية جراء الحروب والصراعات التي أثرت سلباً بشكل كبير على المكتسبات التنموية والاجتماعية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا نتابع ببالغ الأسف والحزن والأسى، موجات التصعيد المتلاحقة التي تجتاح المنطقة العربية، والتي وضعت المنطقة في مواجهة تحديات غير مسبوقة، وهي الأمور التي ينعقد بشأنها اجتماع الدورة غير العادية للمكتب التنفيذي للمجلس، خاصة ما تتعرض له دولة فلسطين من ويلات جراء الممارسات اللاإنسانية لإسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال، فضلًا عن تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية جراء تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها بها.

ولا نغفل كذلك ما يتعرض له أشقائنا في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربي واستهداف البنية ومنشآت الطاقة، معربة عن التضامن الكامل معهم واستعداد المكتب التنفيذي للتحرك وفق ما يرونه مناسباً، بما يُعزز الأوضاع الاجتماعية في دول الخليج الشقيقة جراء تلك الظروف الاستثنائية التي نأمل أن تنتهي سريعا.

وأوضحت رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن الهلال الأحمر المصري يواصل دوره في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني، ففي قطاع غزة، تواصل قوافل "زاد العزة من مصر إلى غزة" جهودها، حاملة الإمدادات الإنسانية التي تجاوزت منذ بداية الأزمة وحتى تاريخه تسعمائة ألف طن من المساعدات، بينما قدم "المطبخ الإنساني" خلال شهر رمضان ما يزيد على مليون وجبة ساخنة للأسر النازحة داخل القطاع، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية التي يقدمها على الحدود للعابرين والمصابين ومرافقيهم.

كما أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان الشقيقة في ظل التطورات المتسارعة والظروف الإنسانية القاسية التي تمر بها، قامت جمهورية مصر العربية، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني والتخفيف من وطأة أزمة النزوح الداخلي للمواطنين اللبنانيين الأشقاء، وذلك على متن سفينة مساعدات وصلت بيروت في 24 مارس 2026، والتي بلغت حمولتها 1000 طن من المساعدات وشملت السلات الغذائية، والبطاطين، ومستلزمات الإيواء، بالاضافة إلى الادوية والمستلزمات الطبية المتنوعة.

وقاد هذا الجهد الوطني صندوق تحيا مصر، وبمشاركة الهلال الأحمر المصري، وبيت الزكاة والصدقات، ووزارتي التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وتواصل غرفة العمليات للهلال الأحمر المصري علي مدار الساعة رصد التداعيات الإنسانية بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، مشيدة بجهودها مجتمعة في تقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة، كما يعمل الهلال الأحمر المصري علي تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز الاستعداد والجاهزية لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة والمساندة في التعامل مع التحديات الإنسانية الناجمة عن الأوضاع الجارية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية دعم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والصندوق العربي للعمل الاجتماعي كآلية عربية للاستجابة للكوارث الاجتماعية والإنسانية، داعية الدول الشقيقة إلى سرعة سداد حصصها المقرة في الصندوق بما يمكنه من مواصلة أداء دوره الهام بأكثر فاعلية وتحقيق الأهداف السامية الاجتماعية والإنسانية المرجوة.

وتوجهت رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالشكر للمشاركين على الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي، مؤكدة على مواصلة جمهورية مصر العربية من خلال رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس، وبناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء العرب.

أعربت كل من وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة في دولة فلسطين، ووزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على مجهوداتها المتواصلة لتقديم كل سبل الدعم اللازمة للدولتين في ظل ما تشهده المنطقة من أوضاع جارية.