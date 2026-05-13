من الحقل للتصدير.. بطاطس مصرية بجودة عالمية ومؤشرات إنتاج قياسية

نظم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة، يوم حصاد لمحصول البطاطس بمركز مطاي – قرية بردنوها بمحافظة المنيا، وذلك في إطار البرامج الإرشادية والتنموية التي ينفذها الاتحاد لدعم صغار المزارعين وتعزيز كفاءة إنتاج المحاصيل البستانية ورفع جودة المنتجات الزراعية بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الحقول المنزرعة بالمحصول لمتابعة نتائج الأصناف المزروعة وتقييم الخصائص الإنتاجية والتسويقية، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المحصول وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأشار إلى انه تم تنظيم يوم الحصاد، بهدف متابعة وتقييم نتائج زراعة صنفي البطاطس “زيلدا” و“تايكان” والوقوف على مستوى الأداء الحقلي والإنتاجية وجودة الدرنات، لافتا إلى أن الأصناف المزروعة، قد أظهرت مؤشرات إيجابية من حيث قوة النمو وانتظام حجم الدرنات وارتفاع الجودة التسويقية والإنتاجية بما يعكس كفاءة الأصناف المستخدمة وملاءمتها للظروف البيئية والزراعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الاهتمام برفع إنتاجية وجودة محصول البطاطس يمثل هدفًا استراتيجيًا يسهم في رفع مستوى دخل المزارع وزيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى مواصلة الاتحاد جهوده في دعم مزارعي الحاصلات البستانية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال التوسع في الحقول الإرشادية وتوفير الأصناف المتميزة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التقاوي الحديثة.

وشدد عزوز على أهمية الحقول الإرشادية وأيام الحصاد في نقل الخبرات والتوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين وتعريفهم بالأصناف الواعدة ذات الجودة والإنتاجية المرتفعة بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج البطاطس ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الأصناف الجديدة التي تم تقييمها خلال يوم الحصاد تمت زراعتها بالكامل تحت الظروف المحلية، كما أثبتت قدرة تنافسية عالية من حيث جودة الإنتاج وكميته وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الحقول وآراء المزارعين، مؤكدًا أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في دعم القطاع البستاني وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

ومن ناحيتهم أشاد المزارعون المشاركون خلال يوم الحصاد بالنتائج التي حققتها الأصناف الجديدة وخاصة من حيث ارتفاع الإنتاجية وتحسن جودة الدرنات والصفات التسويقية، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تحقيق التوازن لأسعار التقاوي داخل السوق المصري بما يتيح الفرصة لزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين إلى جانب المتابعة الفنية والتوصيات الإرشادية المستمرة طوال الموسم الزراعي وحتى الحصاد الأمر الذي عزز حالة الثقة والتعاون المشترك بين الاتحاد ومزارعي البطاطس.

وشارك في يوم الحصاد، المهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد والمهندس محمد نبيل مدير الإنتاج بشركة HZPC الهولندية إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، والمهندس محمد العويسي وكيل وزارة الزراعة والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير عام الإرشاد الزراعي والدكتور يوسف خميس واللواء الدكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والإرشادية والزراعية بالمحافظة وبمشاركة واسعة من مزارعي البطاطس بالمنطقة.