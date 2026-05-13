قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال ثقافي في لندن.. حواس يطالب باسترداد "حجر رشيد" وسط تصفيق الآلاف
وزير العمل: لجنة لتسريع تنفيذ خطط دمج ذوي الإعاقة في السوق.. ومزايا عديدة لهم بالقانون
الجيش الإيراني يتوعد: لن نسمح بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الحقل للتصدير.. بطاطس مصرية بجودة عالمية ومؤشرات إنتاج قياسية

بطاطس
بطاطس
شيماء مجدي

 نظم الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة، يوم حصاد لمحصول البطاطس بمركز مطاي – قرية بردنوها بمحافظة المنيا، وذلك في إطار البرامج الإرشادية والتنموية التي ينفذها الاتحاد لدعم صغار المزارعين وتعزيز كفاءة إنتاج المحاصيل البستانية ورفع جودة المنتجات الزراعية بما يسهم في دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، وذلك بتكليفات من  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الحقول المنزرعة بالمحصول لمتابعة نتائج الأصناف المزروعة وتقييم الخصائص الإنتاجية والتسويقية، فضلا عن استعراض أفضل الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة المحصول وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

 وأشار إلى انه تم تنظيم يوم الحصاد، بهدف متابعة وتقييم نتائج زراعة صنفي البطاطس “زيلدا” و“تايكان” والوقوف على مستوى الأداء الحقلي والإنتاجية وجودة الدرنات، لافتا إلى أن الأصناف المزروعة، قد أظهرت مؤشرات إيجابية من حيث قوة النمو وانتظام حجم الدرنات وارتفاع الجودة التسويقية والإنتاجية بما يعكس كفاءة الأصناف المستخدمة وملاءمتها للظروف البيئية والزراعية بالمنطقة.

وأكد رئيس الاتحاد، أن الاهتمام برفع إنتاجية وجودة محصول البطاطس يمثل هدفًا استراتيجيًا يسهم في رفع مستوى دخل المزارع وزيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى مواصلة الاتحاد جهوده في دعم مزارعي الحاصلات البستانية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال التوسع في الحقول الإرشادية وتوفير الأصناف المتميزة والتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج التقاوي الحديثة.

وشدد عزوز على أهمية الحقول الإرشادية وأيام الحصاد في نقل الخبرات والتوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين وتعريفهم بالأصناف الواعدة ذات الجودة والإنتاجية المرتفعة بما يسهم في تطوير منظومة إنتاج البطاطس ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الأصناف الجديدة التي تم تقييمها خلال يوم الحصاد تمت زراعتها بالكامل تحت الظروف المحلية، كما أثبتت قدرة تنافسية عالية من حيث جودة الإنتاج وكميته وهو ما انعكس بوضوح في نتائج الحقول وآراء المزارعين، مؤكدًا أن الاتحاد لا يدخر جهدًا في دعم القطاع البستاني وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الصادرات الزراعية المصرية بالأسواق العالمية.

ومن ناحيتهم أشاد المزارعون المشاركون خلال يوم الحصاد بالنتائج التي حققتها الأصناف الجديدة وخاصة من حيث ارتفاع الإنتاجية وتحسن جودة الدرنات والصفات التسويقية، مؤكدين أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد في تحقيق التوازن لأسعار التقاوي داخل السوق المصري بما يتيح الفرصة لزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين إلى جانب المتابعة الفنية والتوصيات الإرشادية المستمرة طوال الموسم الزراعي وحتى الحصاد الأمر الذي عزز حالة الثقة والتعاون المشترك بين الاتحاد ومزارعي البطاطس.

وشارك في يوم الحصاد، المهندس يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد والمهندس محمد نبيل مدير الإنتاج بشركة HZPC الهولندية إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، والمهندس محمد العويسي وكيل وزارة الزراعة والمهندسة فاطمة عبد المنعم مدير عام الإرشاد الزراعي والدكتور يوسف خميس واللواء الدكتور محمد محمود أنيس سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والإرشادية والزراعية بالمحافظة وبمشاركة واسعة من مزارعي البطاطس بالمنطقة.

البطاطس بطاطس التصدير تصدير البطاطس بطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

الدواجن والبيض

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء| وهذا ثمن البيض

ترشيحاتنا

فيلم المحطة

للنساء فقط .. كل ما تريد معرفته عن فيلم المحطة بعد مشاركته في مهرجان كان

طفل زائد عن الحاجة

فرقة مركز الجيزة الثقافي تقدم "طفل زائد عن الحاجة" بمهرجان نوادي المسرح

خيري بشارة

خيري بشارة: فيلم أسد ملحمي تجاوز الآفاق المعتادة في السينما المصرية

بالصور

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟
ماذا يحدث لجسم المرأة مع السهر المتكرر؟

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد