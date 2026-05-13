الزراعة تعلن نجاح «المركزي لمتبقيات المبيدات» في تجديد الاعتماد السنوي من "الايجاك"

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في اجتياز تجديد الاعتماد السنوي للمواصفة الدولية ISO 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك”، وذلك بعد سلسلة من أعمال الفحص والتدقيق الشامل التي أجراها خبراء المجلس على مختلف أنظمة العمل داخل المعمل.

يأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية والغذائية المصرية في الأسواق العالمية، إلى جانب حماية المستهلك المصري من خلال الرقابة الدقيقة على الملوثات الغذائية والبيئية.

كفاءة منظومة الجودة واحترافية الكوادر الفنية والبحثية

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يُعد من المؤسسات العلمية المتخصصة ذات الدور المحوري في دعم منظومة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن اجتياز المعمل لتجديد الاعتماد يعكس كفاءة منظومة الجودة واحترافية الكوادر الفنية والبحثية العاملة به.



وأوضح أن فرق التقييم التابعة للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” نفذت أعمال مراجعة دقيقة على مدار يومين متتاليين، شملت التدقيق في أنظمة الجودة، وكفاءة طرق التحليل، ومدى الالتزام بالمواصفات القياسية الدولية، بالإضافة إلى تقييم الأداء الفني للعاملين في مختلف الأقسام، وهو ما أسفر عن تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.



ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، أن المعمل يحافظ منذ سنوات على مكانته كأحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، حيث حصل على الاعتماد الدولي للمواصفة ISO 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” منذ عام 2013، بالتوازي مع حصوله على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية A2LA، والتي نجح المعمل أيضًا في تجديد اعتمادها مطلع العام الجاري.

وأضافت أن المعمل يُعد أول معمل في مصر والشرق الأوسط يقدم خدمات متكاملة في مجال تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والملوثات الغذائية والبيئية، لافتة إلى أن عمليات التدقيق التي أجراها خبراء “إيجاك” شملت مراجعة شاملة لكافة الخدمات الفنية والإدارية التي يقدمها المعمل وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.



وأشارت إلى أن المعمل يضم مجموعة متنوعة من الأقسام التخصصية التي تعمل جميعها ضمن منظومة الجودة والاعتماد، من بينها أقسام متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة، والميكروبيولوجي، والسموم الفطرية، ومضافات وجودة الأغذية، والملوثات العضوية الثابتة، والعقاقير البيطرية، وملامسات الأغذية والعناصر المهاجرة، إلى جانب إدارات التسويق والتدريب، وخدمة العملاء، والاستقبال والطحن، والشئون المالية والإدارية، وتكنولوجيا المعلومات.



وأكدت عبد اللاه أن المعمل يلعب دورًا استراتيجيًا في دعم الاقتصاد القومي من خلال مساهمته الفعالة في زيادة الصادرات الغذائية المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الزراعية والغذائية الطازجة والمصنعة، خاصة في ظل المتطلبات المتزايدة للأسواق العالمية فيما يتعلق بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.

تعزيز الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية



ويواصل المعمل تنفيذ العديد من الأنشطة العلمية والفنية، تشمل تقديم الخدمات التحليلية والاستشارية، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، إلى جانب توقيع بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتصدير.

ويؤكد هذا الإنجاز الجديد استمرار “كيوكاب” في ترسيخ مكانته كأحد أهم الصروح العلمية المتخصصة في المنطقة، ودوره الحيوي في تعزيز الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.