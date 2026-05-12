بتوجيهات "فاروق".. "الزراعة" تضبط كميات من تقاوي السورجم المقلدة بالفيوم

نجحت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في توجيه ضربة قوية لسوق التقاوي المخالفة بمحافظة الفيوم، حيث تم ضبط كميات من تقاوي محصول "السورجم" المقلدة والمغشوشة المنسوبة لأصناف مستوردة كبرى.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لحماية الفلاح المصري وضمان جودة المستلزمات الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تشديد الرقابة على أسواق التقاوي والمبيدات، وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط أي تلاعب يمس بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية أو يضر بمصلحة المزارعين.

ومن جانبه قال الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أن لجان الرقابة والتفتيش، توجهت إلى أحد المحلات التجارية الكبرى بمحافظة الفيوم، بناءً على معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية، حيث تبين وجود تقاوي معبأة في عبوات تحمل بيانات مضللة لأصناف مستوردة شهيرة، بينما هي في الحقيقة تقاوي "مجهولة المصدر" وغير معتمدة.



وأشار إلى ان الحملة، قد أسفرت عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة في عبوات مقلدة تحاكي العلامات التجارية المستورده لتقاوي السورجم لخداع المزارعين، وهي تقاوي غير خاضعة للفحص المعملي مما يشكل خطرًا جسيمًا على الإنتاجية الزراعية وينقل الأمراض النباتية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصادرها المعتمدة والمنافذ الرسمية التابعة للوزارة

وشدد على ان الإدارة، تعمل بكامل طاقتها في كافة محافظات الجمهورية، لمتابعة ومراقبة سوق التقاوي، وملاحقة المخالفين، لحماية الثروة النباتية، مؤكدًا أنه يتم أيضا تكثيف حملات توعية المزارعين بضرورة شراء التقاوي من مصادرها المعتمدة والمنافذ الرسمية التابعة للوزارة أو الموزعين المرخصين.