الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الزراعة يوافق على صرف 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.6 مليار جنيه

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إعتماد مبلغ 111 مليوناً و230 ألف جنيهاً، تمويلا جديدا لـ 80 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية 1600 رأس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أنه بذلك قد بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن،  10 مليارات و 673 مليون جنيه لاكثر من 45,766 ألف مستفيد، لتربية وتسمين مايزيد عن 531,381 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من فرص العمل وطرح المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلى.

تكثيف المتابعات الميدانية

وكلف "فاروق" قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم اجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربيين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتيسير على المستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربيين، بالإضافة إلى دوره الهام في تنمية الثروة الحيوانية وللتواصل 0220541463 ــــ 01010344776

