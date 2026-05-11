زراعة الشيوخ توصي بإنشاء محطة معالجة لمصرف عمر بيه بالغربية

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعًا لمناقشة طلب الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد شعيب امين سر اللجنة وذلك بحضور ممثلي وزارات الموارد المائية والري، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، إلى جانب نائب محافظ الغربية ممثلًا عن المحافظة، حيث أقر الجميع بخطورة الأزمة البيئية الناتجة عن تصريف مياه مصرف عمر بيه مباشرة إلى نهر النيل فرع دمياط، وما يمثله ذلك من تهديد للصحة العامة والبيئة والثروة السمكية.

وأوضح النائب محمد شعيب أن مصرف عمر بيه يمتد بطول 9 كيلومترات، ويخدم نحو 43 ألف فدان، كما يستقبل صرفًا زراعيًا وصحيًا وصناعيًا من عدد من القرى ومحطات الصرف الصحي، وهو ما تسبب في تلوث المياه وارتفاع منسوب المصرف وتضرر الأراضي الزراعية والقرى المجاورة.

أولويات وزارة الإسكان خلال الخطة المالية المقبلة

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد باللجنة اليوم شهد التأكيد على أن إنشاء محطة معالجة ثلاثية يعد من أولويات وزارة الإسكان خلال الخطة المالية المقبلة، مع اتخاذ حلول عاجلة تتمثل في وقف تصريف الصرف الصحي القادم من بعض القرى إلى المصرف لحين تنفيذ محطة المعالجة، إلى جانب متابعة مستمرة من نائب محافظ الغربية لكافة الإجراءات التنفيذية.

كما وعد نائب محافظ الغربية بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وإحاطة المجلس بما يتم التوصل إليه من خطوات عملية على أرض الواقع.

وأكد النائب محمد شعيب أن الاستفادة من المياه المعالجة ستسهم في الحفاظ على الموارد المائية، وزيادة كميات المياه النظيفة القابلة لإعادة الاستخدام في الزراعة، بما يحقق حماية لصحة المواطنين والحفاظ على الثروة السمكية والبيئة بمحافظات الغربية والدقهلية ودمياط.