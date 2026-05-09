التنمية المحلية: تمويل 1614 مشروعًا صغيرًا بـ31.5 مليون جنيه وتوفير فرص عمل

أكد الدكتور سعيد حلمي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية يُعد أحد أهم الآليات التنموية التابعة لوزارة التنمية المحلية، لدعم الاقتصاد المحلي وتحويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى مصدر دخل حقيقي ومستدام للأسر داخل القرى والمحافظات.

وقال حلمي، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، إن الصندوق نجح خلال الفترة من 7 يناير حتى 6 مايو 2026 في ضخ استثمارات تجاوزت 31.5 مليون جنيه، لتمويل 1614 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر بعدد من المحافظات، ما وفر 1614 فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا أن الوزارة لا تكتفي بتقديم التمويل فقط، بل تعمل على خلق فرص اقتصادية حقيقية لتحسين مستوى معيشة الأسر البسيطة.

وأوضح أن المشروعات الممولة تتنوع بين الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، ويتم اختيارها وفق طبيعة كل محافظة وميزتها التنافسية، بما يضمن نجاح المشروع واستمراريته على أرض الواقع وتحقيق عائد اقتصادي للمستفيدين.

وأشار رئيس صندوق التنمية المحلية إلى أن المرأة حصلت على 69% من إجمالي المشروعات الممولة بإجمالي 1112 مستفيدة، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح توجهات الدولة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، مؤكدًا أن امتلاك المرأة لمشروع ناجح ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة والمجتمع.