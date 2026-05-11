ربط التعليم بالشغل.. تحركات قوية لدعم خريجي الزراعة

شارك دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في إحتفالية إنطلاق ملتقى التوظيف السنوي بجامعة الملك سلمان الدولية لعام 2026 في فرع مدينة رأس سدر ، بحضور دكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعة الصحراوية وعدد من أساتذة الجامعة والكليات وممثلي قطاع الأعمال، لتوثيق التواصل بين الطلاب والخريجين وكبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، لمساعدتهم في استكشاف الفرص المهنية المتاحة وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.



وقال نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية اليوم، إن ملتقي التوظيف السنوي بجامعة الملك سلمان الدولية، إنه تم خلال فعاليات المعرض إتاحة الفرصة للمشاركين فرصة للتعرف على جهات التوظيف المتنوعة وبناء شبكة علاقات مهنية مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية، وشهدت الفعاليات إقبالًا على أجنحة الشركات، مؤكدا أن الجامعة تنظم ملتقى التوظيف والتدريب الأول لتأهيل طلابها لسوق العمل، بمشاركة شركات كبرى، لتعزيز فرص خريجي كليات الزراعة، كليات التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والثروة السمكية في التوظيف الرسمي.



وأضاف«خليفة» إن جامعة الملك سلمان الدولية فرع رأس سدر ضمت خلال الإحتفالية الدولية بحضور د اشرف حسين رئيس الجامعة والدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعة الصحراوية وعمداء الكليات خلال افتتاح أعمال الملتقي التوظيفي والتدريب بجامعة الملك سلمان لإلقاءه محاضرة لطلاب كلية الزراعة الصحراوية عن دور النقابة والمشروعات الزراعية



وأوضح «نقيب الزراعيين »، إن إنطلق ق ملتقى التوظيف السنوي بجامعة الملك سلمان الدولية لعام 2026 في فرع رأس سدر ، وسط حضور لافت من الأكاديميين وممثلي قطاع الأعمال،يستهدف توثيق التواصل بين الطلاب والخريجين وكبرى الشركات والمؤسسات المحلية والدولية، لمساعدتهم في استكشاف الفرص المهنية المتاحة وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المعاصر.



وأشار «خليفة» إلي أن المعرض أتاح للمشاركين فرصة للتعرف على جهات التوظيف المتنوعة وبناء شبكة علاقات مهنية مباشرة مع مسؤولي الموارد البشرية، وشهدت الفعاليات إقبالًا على أجنحة الشركات، واستعرض الطلاب فرص التدريب الصيفي والوظائف الدائمة، مستفيدين من النصائح والإرشادات التي قدمت لهم لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية تحت شعار ابدأ خطواتك نحو مستقبلك المهني.



ولفت نقيب الزراعيين إلي أن الملتقي يعكس رؤية الجامعة في دعم التمكين الاقتصادي لشبابها، وتوفير منصة تفاعلية تضمن لهم الانتقال السلس من الحياة الأكاديمية إلى بيئة العمل الحقيقية بكل ثقة واقتدار، مشيرا إلي نجاح فعاليات اليوم الأول بفرع شرم الشيخ بنجاح، تمهيدًا لانتقال الملتقى إلى فرع الجامعة بمدينة رأس سدر في 29 من أبريل الجاري.



وأوضح «خليفة»، إن نقابة المهن الزراعية في مصر تلعب دوراً محورياً وتكاملياً في إنجاح ملتقيات التوظيف للجامعات المصرية، بما فيها جامعة الملك سلمان الدولية، من خلال ربط الخريجين بسوق العمل، وتأهيلهم، وتوفير فرص حقيقية بالتعاون مع الشركات الخاصة.



وأشار «خليفة» إلي أن نجاح دور النقابة في نجاح مثل هذه الملتقيات من خلال ربط التعليم بسوق العمل حيث تعمل النقابة على سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات السوق الفعلي، خاصة في المشروعات الزراعية القومية، لافتا إلي ضرورة توفير الفرص الوظيفية بالتواصل مع الشركات الخاصة لقصر التوظيف على المهنيين المعتمدين من النقابة، مما يضمن فرصاً أفضل لخريجي الجامعات



وشدد نقيب الزراعيين علي أهمية إستقدام شركات التوظيف ومشاركة النقابة بنقل خبراتها في تنظيم ملتقيات توظيف كبرى، وتساهم في دعوة الشركات الرائدة في مجالات الزراعة، الإنتاج الحيواني، الداجني، والسمكي للمشاركة في الملتقيات.



ولفت «خليفة» إلي أهمية تأهيل الخريجين لأسواق العمل حيث تقوم النقابة بتنظيم برامج تدريب وتأهيل لشباب الزراعيين لتأهيلهم لسوق العمل في مهن زراعية مختلفة مثل التدريب على بدائل الأعلاف، الأسمدة العضوية، وصيانة محطات المياه.

وأوضح نقيب الزراعيين دور النقابة في دعم استخراج تراخيص وتراخيص مزاولة المهنة النقابة على ضرورة حصول الخريجين على تصاريح مزاولة المهنة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لذلك لضمان تأهيلهم المهني والقانوني قبل التوظيف.