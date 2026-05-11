لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، صباح اليوم الإثنين، علاء فاروق وزير الزراعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ووفد الاتحاد الأوروبي لحضور فعاليات برنامج كافي احتفالية ميكنة حصاد القمح، مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب في مصر مشروع EU-KAFI.

شهدت جولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة البحيرة، بعدما وجّه انتقادًا حادًا لأحد المهندسين الزراعيين أثناء حديثه عن أوضاع المزارعين.

وقال الوزير، خلال المناقشات التي دارت مع عدد من العاملين والمهندسين بالقطاع الزراعي: “لما تقف مع المزارعين اتكلم صح”، معاتبًا المهندس على بعض المعلومات التي عرضها أمام الحضور، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المشاركين بالجولة.

وجاءت تصريحات الوزير ، خلال زيارته لمحافظة البحيرة لحضور فعاليات مشروع دعم وتحسين إنتاج محاصيل الحبوب، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والزراعية وممثلي الجهات الدولية الداعمة للمشروع.

وزير الزراعة يشكر الدكتور بعد إحراجه

عقب انتهاء الفعاليات، وأثناء استعداد الوزير لمغادرة موقع الزيارة، حرص على استدعاء الدكتور للوقوف بجواره، قائلاً له مازحًا: «تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة»، في محاولة لاحتواء الموقف، وهو ما لاقى تفاعلًا وابتسامات من المشاركين بالفعالية.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، أهمية التواصل المباشر مع المزارعين وتقديم المعلومات الفنية الدقيقة التي تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، مشيدًا بدور الباحثين والخبراء الزراعيين في دعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

مشروع EU-KAFI

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذ من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

الجدير بالذكر أنه تم توريد 15 ألفًا و816 طن قمح خلال الـ24 ساعة الماضية لشون وصوامع المحافظة، ليبلغ إجمالي ما تم توريده حتى صباح أمس الأحد بلغ 116 ألفًا و755 طنًا من الأقماح المحلية، بما يعكس استمرار ارتفاع معدلات التوريد وتزايد إقبال المزارعين على تسليم المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

ويشار إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم يبلغ نحو 321 ألف فدان بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدة أن الدولة حريصة على تقديم كافة الحوافز المشجعة للمزارعين، حيث تم تحديد سعر توريد الأردب بقيمة تصل إلى 2500 جنيه وفقًا لدرجة النقاوة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا ويشجع على زيادة كميات التوريد.