الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وسط الحرب بالمنطقة .. المطارات المصرية تحافظ على استقرار معدلات تشغيلها

نورهان خفاجي

سجلت حركة الركاب بالمطارات التابعة للشركة المصرية للمطارات أداءا قويا منذ بداية عام 2026، حيث حقق شهر يناير وفبراير معدلات نمو ملحوظة، فيما حافظت الحركة الجوية على إستقرارها خلال شهر مارس، رغم التوترات الإقليمية التي شهدتها المنطقة وتأثيراتها على حركة الطيران.

ووفقا لبيانات التشغيل، بلغ إجمالي عدد الركاب خلال شهري يناير وفبراير 2026 نحو 4,646,578 راكبا، مقارنة بـ 4,032,846 راكبا  خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15%، وبزيادة قدرها 53% مقارنة بعام 2024، ما يعكس قوة الطلب على السفر وإستمرار ثقة شركات الطيران في المطارات المصرية.

وخلال الفترة من 1 مارس حتى 24 مارس 2026، والتي تزامنت مع تصاعد التوترات الإقليمية، سجلت المطارات إجمالي 1,798,962 راكبا، مقارنة بـ 1,770,032 راكبا  خلال نفس الفترة من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 1.6%، بما يعكس قدرة المطارات المصرية على الحفاظ على إستقرار التشغيل وإستمرارية حركة السفر في ظل الظروف المحيطة.

ورغم تأثر بعض المطارات، ومنها مطارات الإسكندرية وسفنكس وأسيوط وسوهاج، نتيجة إرتباط عدد من شركات الطيران العاملة بها بأسواق الخليج التي تأثرت بالأوضاع الإقليمية، فإن إجمالي الحركة الجوية استمر في تحقيق معدلات إيجابية، مدعوما بتنوع شبكة المقاصد و إستمرار التشغيل بكفاءة.

كما تعكس المؤشرات التشغيلية قدرة المطارات السياحية على الحفاظ على معدلات أداء مستقرة خلال نفس الفترة، بما يدعم إستمرارية الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.

ويؤكد هذا الأداء مرونة وكفاءة منظومة التشغيل بالمطارات المصرية، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والحفاظ على إنتظام الحركة الجوية، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي مهم ومستقر لحركة الطيران.

المطارات المصرية الشركة المصرية للمطارات الحرب الايرانية

