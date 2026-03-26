أبو العينين لوفد أكثر من 30 دولة: مصر تستطيع أن تكون جسراً بين أوروبا وأفريقيا لدعم الاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر تضطلع بدور محوري في تهدئة التوترات بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وتسعى لإعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لدعم التفاوض بين الأطراف المختلفة.

وأشاد بالزيارات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج وتواصله مع الأطراف الدولية لاحتواء الأزمة الإيرانية ومنع اتساع دائرة الصراع، وأضاف أن أي تصعيد، خاصة إذا طالت البنية التحتية للطاقة أو الممرات الحيوية، سيؤثر على العالم بأسره.

وفي كلمته أمام رؤساء وفود أكثر من 30 دولة خلال مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة في زغرب بكرواتيا، أوضح أبو العينين أن جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تمتد لعقود، وأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وليس أحداث أكتوبر الأخيرة، مؤكداً أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء النزاع، كما شدد على الدور المصري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بحضور قادة أكثر من 30 دولة في شرم الشيخ، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الجهود التي يجب القيام بها للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وقال أبو العينين إن العالم يمر بلحظة حرجة، حيث أصبحت القوة أداة لتحقيق أهداف بعض الدول، مؤكداً أهمية التعاون بين الدول لفهم المستقبل وبناء شراكات قوية تحافظ على مصالح شعوبها. 

وأضاف أن مصر قادرة على لعب دور محوري اقتصادياً، وأن تكون جسراً للسوق الإفريقية التي تضم 54 دولة، من خلال رؤية واضحة تجمع بين خبرات أوروبا وإمكانات إفريقيا، مدعومة بتشريعات ومبادرات استثمارية يشارك فيها القطاع الخاص والحكومات لبناء مستقبل أفضل.

ودعا أبو العينين المشاركين في المؤتمر لحضور اجتماعات برلمان اتحاد دول البحر المتوسط بالقاهرة في 3 يوليو لمناقشة قضايا التعاون الأوروبي – الإفريقي، مؤكداً أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، رغم التحديات التي تواجهها بسبب استضافة نحو 10 ملايين ضيف لاجئ سنوياً، وما يتبع ذلك من تكاليف تصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وعلى هامش المؤتمر، التقى أبو العينين بالسيدة دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب، وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكداً أهمية الحلول الدبلوماسية لتجنب .

من جانبها، أشادت شويتسا بالدور المصري في جهود التهدئة، مؤكدة تأثير التحركات الدبلوماسية للرئيس السيسي في احتواء التوترات والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

