استهداف مقر للحشد الشعبي في صلاح الدين وتصدٍ لمسيّرات فوق قاعدة حرير بأربيل

أفادت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في بغداد، بوقوع تطورات ميدانية متلاحقة في العراق خلال الساعات الأخيرة، شملت استهدافات جوية في محافظتي صلاح الدين وأربيل، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء البلاد.

وأوضحت التميمي، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هجوماً بالطيران الحربي استهدف مقراً تابعاً للواء 35 في الحشد الشعبي بمنطقة "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين. وأشارت المراسلة إلى أن هذا الموقع تعرض لاستهدافات متكررة في السابق، مؤكدة أن الهجوم الأخير لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصرت الأضرار المادية على تلفيات بسيطة في المبنى.

وفيما يخص الأوضاع في شمال العراق، ذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن مدينة أربيل شهدت فجر اليوم سلسلة انفجارات ناتجة عن محاولة استهداف قاعدة "حرير" الجوية الواقعة في محيط مطار أربيل الدولي بواسطة طائرات مسيرة.

وأكدت نقلاً عن سلطات إقليم كردستان، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لهذه المسيرات وإحباط الهجوم.

أما عن الوضع في العاصمة بغداد، فقد أكدت هبة التميمي أن الهدوء يسود المدينة حالياً، رغم الطلعات الجوية المكثفة التي نفذها الطيران الحربي منذ ساعات الفجر الأولى. وأشارت إلى أن نشاط الطيران الحربي توقف مؤقتاً في العاصمة بسبب اشتداد هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أن التحليق يعاود الظهور على فترات متفاوتة فوق بغداد ومعظم المحافظات العراقية.

