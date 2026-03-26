تصعيد جديد في ساحة المواجهة.. إيران تعلن ضرب منشأة بحرية إسرائيلية شرق المتوسط

أعلن الجيش الإيرا ني تنفيذ هجوم استهدف مركزًا لتصنيع وصيانة أنواع مختلفة من السفن العسكرية تابعًا لـ إسرائيل في منطقة شرق البحر المتوسط، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في حدة التوترات بين الجانبين.

ووفقًا للبيان، فإن العملية جاءت ضمن ما وصفه بالرد على تحركات وتهديدات إسرائيلية، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الهجوم أو حجم الخسائر الناتجة عنه، كما لم يصدر تأكيد فوري من الجانب الإسرائيلي حول الواقعة حتى الآن.

ويُعد شرق البحر المتوسط ساحة استراتيجية حساسة، نظرًا لاحتوائه على ممرات ملاحية حيوية ومصالح اقتصادية وعسكرية متشابكة، ما يجعل أي تصعيد فيه محل قلق دولي واسع، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن استهداف منشآت مرتبطة بالتصنيع العسكري البحري يمثل تطورًا لافتًا في طبيعة المواجهة، التي لم تعد تقتصر على نطاق جغرافي محدود، بل امتدت إلى مناطق جديدة، ما قد ينذر بتوسيع دائرة الصراع.

كما تثير هذه الخطوة مخاوف من ردود فعل محتملة قد تزيد من حدة التصعيد، في وقت تسعى فيه أطراف دولية إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها إلى مواجهة شاملة قد تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي.

في المقابل، تظل الصورة غير مكتملة في ظل تضارب المعلومات وغياب التأكيدات الرسمية من جميع الأطراف، ما يترك الباب مفتوحًا أمام تطورات متسارعة خلال الساعات المقبلة.