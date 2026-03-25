من قاعات الهندسة إلى خشبة المسرح.. رحلة أحمد حلاوة التي لا تُنسى في ذكرى رحيله

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، أحد أبرز نجوم الفن المصري الذين تركوا بصمة مميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، بعدما قدم مسيرة فنية طويلة اتسمت بالتنوع والعمق، جعلته واحدًا من الوجوه المحببة لدى الجمهور على مدار عقود.

ولد أحمد حلاوة، وبدأ رحلته بعيدًا عن الأضواء، حيث تخرج في كلية هندسة الاتصالات، قبل أن تقوده موهبته وشغفه بالفن إلى عالم التمثيل. لم يكن انتقاله من المجال العلمي إلى الفني تقليديًا، بل جاء نتيجة حب حقيقي للمسرح، الذي كان بوابته الأولى نحو الشهرة.

بدأ حلاوة مشواره الفني من خلال خشبة المسرح، حيث شارك في عدد كبير من العروض المسرحية التي أظهرت قدراته التمثيلية القوية، سواء في الكوميديا أو التراجيديا. ومع مرور الوقت، انتقل إلى شاشة التلفزيون والسينما، ليصبح أحد الأسماء المألوفة في الأعمال الدرامية، خاصة في الأدوار التي تجمع بين الطابع الشعبي وخفة الظل.

تميز الراحل بقدرته على تجسيد شخصيات متعددة، فقدم دور الأب، والموظف، والرجل البسيط، وأحيانًا الشخصيات المركبة، وكان دائمًا يضفي على أدواره روحًا خاصة تجعله قريبًا من الجمهور. ورغم أنه لم يكن من نجوم الصف الأول من حيث البطولة المطلقة، إلا أنه كان عنصرًا أساسيًا في نجاح العديد من الأعمال.

على مدار مسيرته، شارك أحمد حلاوة في عشرات الأعمال الدرامية والسينمائية التي تنوعت بين الكوميديا والدراما الاجتماعية، واستطاع أن يترك بصمة واضحة في كل عمل شارك فيه، بفضل حضوره المميز وأدائه الصادق.

وفيما يتعلق بأعماله الأخيرة، كان فيلم "الجواهرجي" من آخر مشاركاته الفنية، والذي من المقرر عرضه قريبًا، ليكون بمثابة الظهور الأخير له على الشاشة، ويجسد جزءًا من رحلته الفنية التي امتدت لسنوات طويلة.

رحل أحمد حلاوة عن عالمنا، لكنه ترك إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل حاضرًا في ذاكرة الجمهور، ليؤكد أن الموهبة الحقيقية لا تموت، وأن الفن الصادق يبقى خالدًا مهما غاب صاحبه.