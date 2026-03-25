داليا مصطفى: كل النجمات حققن نجاحًا كبيرًا في رمضان.. وجيلنا يدعم بعضه

أكدت الفنانة داليا مصطفى أن المنافسة بين نجمات الوسط الفني خلال موسم دراما رمضان لا تقلل من روح الود والدعم المتبادل بينهن، مشيرة إلى أن جميع النجمات قدمن أعمالًا ناجحة وحققت نسب مشاهدة عالية هذا العام.

وأوضحت داليا مصطفى، في تصريحات صحفية، أن الحديث عن “الأعلى مشاهدة” لا ينبغي أن يُنظر إليه بشكل سلبي، لأن كل عمل فني له جمهوره الخاص، وكل فنانة بذلت مجهودًا كبيرًا لتقديم أفضل ما لديها، مؤكدة أن النجاح في حد ذاته مكسب لكل الفنانات وللصناعة ككل.

وأضافت أن الجيل الذي تنتمي إليه من الفنانات يتمتع بروح من التعاون والفرح لنجاح الآخرين، قائلة إن دعم الزملاء لبعضهم البعض يخلق حالة إيجابية تنعكس على الأعمال المقدمة للجمهور، وتدفع الجميع لتقديم مستويات أعلى من الجودة.

وأشارت إلى أن موسم رمضان يُعد من أهم المواسم الدرامية على مدار العام، حيث يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من الأعمال والنجوم، وهو ما يثري المشهد الفني ويمنح الجمهور تنوعًا كبيرًا في الاختيارات.

واختتمت داليا مصطفى تصريحاتها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس فقط بنسبة المشاهدة، وإنما بمدى تأثير العمل وصداه لدى الجمهور، معربة عن سعادتها بما حققته الدراما المصرية من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث مستوى الإنتاج أو جودة المحتوى.