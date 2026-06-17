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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 39 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في التجمع.. السبت

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، يوم السبت المقبل 20 يونيو 2026، للشهود في محاكمة 39 متهما في القضية 15072 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ الهيكل الإداري للإخوان.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 1995 وحتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجه للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون اتهامات بحيازة أسلحة مششخنة.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 39 متهما الهيكل الإداري للإخوان إرهاب

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