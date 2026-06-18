الصين: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة إيجابية نحو استقرار الشرق الأوسط

رحبت وزارة الخارجية الصينية، بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أنها تعد خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت الوزارة، عن أملها في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، لافتة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها بكين من أجل تحقيق السلام بالمنطقة، لاسيما منذ اندلاع حرب إيران.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الصين دعمت جهود الوساطة التي بذلتها باكستان والمجتمع الدولي، وعملت بطريقتها الخاصة من أجل وقف إطلاق النار وإحلال السلام، مشيراً إلى أن “فجر السلام بدأ يلوح”، لكن المرحلة المقبلة تتطلب من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها وإزالة مختلف العوامل المعرقلة.

ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، عقب انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وبعد إعلان طهران توقيع ترامب ونظيره الإيراني لنص الاتفاقية.