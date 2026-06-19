أول تعليق من كتائب القسام لعمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

ثّمن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة الشكر العمليات التي يقوم بها حزب الله ضد جيش الاحتلال حيث قال : نحيّي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته، وهو حقٌ وواجبٌ كفلته كلّ الشرائع

وثال أبو عبيدة في بيان له : يحاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويضَ عن فشله في مختلف الساحات، كما يسعى جاهداً للفصل بين جبهات المقاومة، ولكنه عبثاً يحاول؛ إذ لم يجنِ منذ أكثر من عامين ونصف سوى الخيبة والانكسار

ومن جانبه ؛ قال القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي: نشيد، بالتصدي البطولي الذي أبداه أهالي بلدتي ترمسعيا وسعير في وجه هجمات المستوطنين، وبالمشهد الوطني الذي جسده أهالي خلة الحمص جنوب الخليل من خلال أداء صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالمصادرة، في تأكيد على تمسكهم بأرضهم ورفض مشاريع الاستيطان والتهجير.

وأضاف: الحضور الشعبي الواسع في المناطق المستهدفة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، يعكس إرادة فلسطينية راسخة في الدفاع عن الأرض والحقوق التي لا يمكن أن تنتزع، ويوجه رسالة واضحة بأن مخططات الاحتلال وإرهاب مستوطنيه لن ينجح في اقتلاع شعبنا المرابط.

وتابع: نثمّن روح المقاومة والتحدي المتصاعدة التي يبديها أبناء شعبنا في المناطق المهددة، فالتمسك بالأرض والرباط فيها هو صمام الأمان الذي سيفشل مشاريع الاستيطان والضم.

ودعا كذلك ؛ إلى توسيع المشاركة الشعبية في الفعاليات الميدانية داخل المناطق المستهدفة، وتعزيز لجان الحماية وإسناد المواطنين والمزارعين وأصحاب الأراضي، وتعزيز كل سبل المواجهة والمقاومة في وجه هذه الاعتداءات المتواصلة.

وختم : مخططات الاحتلال وتبنيه لهذا المشروع الاستيطاني، لن يجلب له إلا الخيبات، ولن تفلح كل هذه الإجراءات أمام إرادة شعبنا العصية على الكسر والاقتلاع مهما تصاعدت الاعتداءات وعظمت التضحيات.