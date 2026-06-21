انطلاق فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 4 الساحل الشمالي.. الأول من يوليو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق فعاليات معرض " ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تحت شعار " مصر بتتكلم حرفي" في منطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي بداية من الأول من يوليو ويستمر حتي 31 أغسطس المقبل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المعرض هذا العام يشهد مشاركة ما يزيد على 450 عارضا وعارضة يمثلون أكثر من 25 ألف أسرة منتجة مستفيدة،حيث يهدف المعرض إلى تمكين الحرفيين ودعم الأسر المنتجة، فضلا عن إحداث نقلة نوعية في واقع الأسر المنتجة، من خلال تبني نهج التمكين الاقتصادي المستدام لبناء منظومة اقتصادية متكاملة تضمن دمج الحرفيين في الأسواق التنافسية، وتعزيز استقلالهم المالي.

ويعرض المشاركون في المعرض المنتجات اليدوية المحلية التي تحكي قصص التراث المصري، وهي عبارة عن السجاد والكليم، والزجاج الملون والمعشق، ومنتجات الخوص، والمفروشات والملابس القطنية، والاكسسوار والفضة، والمنتجات الخشبية والنحاسية، والجلود، والعطور، وغيرها من المنتجات التراثية صديقة البيئة والمنتجات متناهية الصغر من الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية ومشروع مستورة الممول من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.

كما يشهد المعرض العديد من الخدمات التي تناسب أجواء الساحل الشمالي والمصيف، وسيتم توفير كافة وسائل الشراء للسادة الزوار من ماكينات صرف آلي، فضلا عن توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

ويعد معرض ديارنا هو أحد أكبر معارض الحرف اليدوية في مصر، حيث يستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين المحليين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة منذ عام 1964.

ويمثل معرض ديارنا نقطة ارتكاز ثقافية لرواد الساحل الشمالي، ويحتفي بالفنون الأصيلة وفرصة بيع مباشرة لأصحاب الحرف اليدوية ويوفر لهم عروضا تسويقية لمدة 60 يوما.