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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات الخضر جنوبا، وحرملة، والعبيدية، والشواورة، ودار صلاح، وزعترة شرقا، في محافظة بيت لحم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شقيقين فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم، عقب مداهمة منزليهما في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة طوباس، بعدد من الدوريات، وداهمت منازل، وقامت بتفتيشها، وفقا لمصادر محلية.

كما عرقلت قوات الاحتلال، حركة تنقل الفلسطينيين، شرق قلقيلية، حيث أغلقت المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس بالبوابة الحديدية، ما أعاق وصولهم إلى أماكن عملهم، وأجبرهم على سلوك طرق بديلة والتفافية، بحسب مصادر محلية.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة نُصبت، بعد 7 أكتوبر 2023.

وحطمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، صرح الشهيد محمد أبو بكر في منطقة الجنيد، خلال اقتحام منطقة الجنيد جنوب غرب نابلس، وفقا لمصادر أمنية.

وأضافت المصادر، أن تلك القوات داهمت متحفا اسفل مدرسة ظافر المصري في حي القصبة داخل البلدة القديمة بنابلس، وعددا من المنازل في مخيم العين غرب المدينة.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز في كلا الاتجاهين، واحتجزت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس الضفة الغربية

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