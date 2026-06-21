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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

يا حتة من قلبي.. كيف تحولت رحلة البايكرز على الطريق إلى مأساة؟ القصة الكاملة

البايكرز
البايكرز
أمينة الدسوقي

في ثوان معدودة، تحولت رحلة اعتيادية لعشاق الدراجات النارية على الطريق الدولي بمحافظة الإسكندرية إلى واحدة من أكثر الحوادث المأساوية التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية.

وبين ألسنة اللهب ومشاهد الصدمة، انتهت حياة اثنين من أشهر قائدي الدراجات النارية "البايكرز" في مصر، هما خالد فاروق وأنس علي، في حادث مروع أعاد الحديث مجددًا عن مخاطر الطرق السريعة وأهمية الالتزام بقواعد المرور.

الحادث الذي وثقته كاميرات المارة ومقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، سرعان ما تصدر قوائم البحث والترند، خاصة بعد الكشف عن أن أحد الضحيتين هو خالد فاروق، شقيق الفنانة المصرية نهى صالح.

لحظات مأساوية من اصطدام مفاجئ إلى كتلة من اللهب

ووفقًا للتحريات الأولية، وقع الحادث عندما غير قائد سيارة ملاكي اتجاه سيره بشكل مفاجئ على الطريق الدولي، ليصطدم بإحدى الدراجات النارية بقوة الاصطدام تسبب في فقدان قائد الدراجة السيطرة عليها، لتنحرف وتصطدم بدراجة أخرى كانت تسير بجوارها.

وخلال لحظات، اشتعلت النيران في الدراجتين، وتحول المشهد إلى مأساة إنسانية انتهت بوفاة الشابين متأثرين بالإصابات والحروق الناتجة عن الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف الملابسات النهائية للواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

نهى صالح تنعى شقيقها بكلمات أبكت المتابعين

لكن ما منح الحادث بعدًا إنسانيًا مؤثرًا كان الرسالة التي نشرتها الفنانة نهى صالح عبر حسابها على "إنستجرام"، والتي عبرت فيها عن حجم الفاجعة التي تعيشها بعد فقدان شقيقها الوحيد.

وكتبت بكلمات مؤلمة: "يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد... مع السلامة يا عمري كله، مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة".

المنشور حظي بتفاعل واسع من الفنانين والجمهور، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي والدعاء للراحل، فيما تصدر اسم نهى صالح وشقيقها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

من هما خالد فاروق وأنس علي؟

كان خالد فاروق وأنس علي من الوجوه المعروفة داخل مجتمع "البايكرز" في مصر، حيث اشتهرا بحبهما للرحلات الطويلة وشغفهما بالدراجات النارية والمغامرات على الطرق المفتوحة.

ولهذا السبب، لم يكن خبر رحيلهما مجرد حادث سير عابر، بل شكل صدمة كبيرة بين أصدقائهما ومتابعيهما الذين نعوهما بكلمات مؤثرة، مستذكرين مواقفهما الإنسانية وعلاقاتهما الواسعة داخل مجتمع قائدي الدراجات النارية.

حادث يتحول إلى قضية رأي عام

ومع انتشار الفيديو الذي وثق لحظة التصادم، تصاعدت حالة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة و ضرورة توخي الحذر من قبل سائقي السيارات والدراجات النارية على حد سواء.

ورأى متابعون أن مأساة خالد فاروق وأنس علي ليست مجرد حادث مروري، بل جرس إنذار جديد يسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد القيادة واحترام حق الطريق، حتى لا تتحول لحظات الشغف والمغامرة إلى نهايات مأساوية تترك خلفها أسرا مكلومة وذكريات لا تُنسى.

محافظة الإسكندرية البايكرز البايكرز في مصر قائدي الدراجات النارية مأساة إنسانية الفنانة نهى صالح خالد فاروق وأنس علي

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