قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام داغر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جنازة كريم عبد العليم
بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاحا نوويا لكننا نتمسك بحق تخصيب اليورانيوم
توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر صحة أفريقيا لتعزيز التحول الرقمي بالقطاع الصحي
بعد التجديد لموسمين.. ماذا قدم حسين الشحات للأهلي؟
الرئيس السيسي يعلن دعم مصر لترشيح نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
رغم قوة الدولار عالميا.. الذهب يتماسك عند 6025 جنيهًا وعيار 21 يرتفع 5 جنيهات
وجبة عائلية تنتهي داخل الطوارئ.. تفاصيل إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي في دار السلام بسوهاج
بني سويف تتحول إلى مركز صناعي متكامل.. وزير الصناعة يتفقد مشروعات إنتاجية كبرى ومحطة معالجة حديثة بكوم أبو راضي
جروسي قبيل مفاوضات أمريكا وإيران: فرصة أخيرة للدبلوماسية يجب استثمارها
18 أزمة تضرب الزمالك.. خبير لوائح يكشف تفاصيل ملفات إيقاف القيد
مفاجآت بالجملة في تشكيل مصر أمام نيوزيلندا بالمونديال
التعليم: امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل .. واللجان اليوم هادئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استطلاع: تأييد أوروبي واسع لعودة بريطانيا إلى الاتحاد وتزايد التشكيك في جدوى بريكست

تأييد أوروبي
تأييد أوروبي
أ ش أ

 أظهر استطلاع للرأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن ثلثي مواطني الاتحاد الأوروبي يؤيدون عودة المملكة المتحدة إلى عضوية التكتل، في وقت تتزايد فيه شكوك البريطانيين بشأن جدوى خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مع تنامي المطالب بإقامة علاقات أوثق مع بروكسل.

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 15 دولة أوروبية وتزامن مع مرور عشر سنوات على استفتاء "بريكست"، أن 66% من المشاركين يرون أن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون خطوة إيجابية أو مقبولة، متجاوزين بذلك نسبة المؤيدين للإبقاء على الوضع الراهن أو الاكتفاء بعلاقات أكثر تقاربًا دون إعادة العضوية.

وتفاوتت مستويات التأييد بين الدول الأوروبية، حيث سجلت أدنى النسب في بلغاريا وفرنسا وإيطاليا، بينما ارتفعت إلى مستويات قياسية في هولندا والدنمارك.

كما أبدى ناخبو أحزاب يمينية ومتشككة في الاتحاد الأوروبي دعمًا ملحوظًا لتعزيز العلاقات مع بريطانيا، بما في ذلك مؤيدو أحزاب قومية وشعبوية في بولندا وألمانيا وفرنسا.

وأشار الاستطلاع إلى أن هذا التوجه ينسجم مع مواقف عدد من القادة الأوروبيين الذين أعربوا خلال السنوات الأخيرة عن ترحيبهم بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا رغبت في ذلك.

وفي المملكة المتحدة، أظهرت النتائج أن غالبية الناخبين، بمن فيهم مؤيدون سابقون لخروج بريطانيا من الاتحاد، يعتقدون أن "بريكست" أثر سلبا على عدد من القضايا الرئيسية، في مقدمتها تكلفة المعيشة والاقتصاد وفرص الشباب والتجارة والهجرة غير الشرعية.

وأفاد المشاركون بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يحقق الفوائد المتوقعة، إذ جاءت إجابة "لا أعرف" أو "لا شيء" في مقدمة الردود عند سؤالهم عن أبرز المكاسب التي تحققت من "بريكست"، ما يعكس تراجع القناعة الشعبية بجدوى هذه الخطوة.

وكشف الاستطلاع عن رغبة متزايدة لدى البريطانيين في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أيد ثلاثة أرباع المشاركين إقامة روابط أوثق مع التكتل، فيما رأى نحو ثلثيهم ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.

كما أظهرت النتائج تحولًا ملحوظًا في المواقف تجاه قضية حرية التنقل، التي كانت من أبرز محاور الجدل خلال حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ أعرب 63% من المستطلعة آراؤهم عن استعدادهم لقبول حرية التنقل مقابل توسيع العلاقات التجارية مع الاتحاد، بما في ذلك أغلبية من الناخبين الذين أيدوا الخروج في استفتاء عام 2016.

ولفت التقرير إلى أن الرأي العام البريطاني بات أكثر انفتاحا على التعاون مع أوروبا في مجالات الأمن والدفاع، حيث فضّل معظم المشاركين تعزيز الشراكة الدفاعية مع الدول الأوروبية على حساب العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، كما أيدت أغلبية واضحة اتباع سياسات دفاعية وصناعية أوروبية مشتركة.

وخلص الاستطلاع إلى أن المزاج العام في كل من أوروبا والمملكة المتحدة أصبح أكثر تقبلا لفكرة التقارب بين الجانبين مقارنة بما كان عليه عقب استفتاء "بريكست"، في ظل تنامي القناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يحقق النتائج التي كان يأملها قطاع واسع من الناخبين البريطانيين.

المجلس الأوروبي علاقات الخارجية الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة عضوية التكتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

جروبات شاومينج

امتحانات الثانوية العامة|شاومينج يزعم نشر أسئلة الدين والوطنية فجر اليوم..والتعليم تنفي

جروبات شاومينج

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان دين الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان|والتعليم تتحرك

الراحل الفنان الصاعد الشاب كريم عبدالعليم

وفاة الفنان الشاب كريم عبد العليم

إنستاباي

بعد قرار المركزي الأخير.. حدود السحب اليومية والشهرية من تطبيق إنستاباي InstaPay

الزمالك

القضية رقم 18.. «فيفا» يعلن إيقاف قيد الزمالك لمدة فترتين

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور بعد إيقاف القيد للمرة الـ18 للزمالك

ترشيحاتنا

استراحات المياه فى كأس العالم 2026

تغيير يمس إيقاعها.. لماذا أشعلت استراحات المياه الجدل في كأس العالم 2026؟

كسوف الشمس

12 أغسطس 2026.. كسوف شمسي استثنائي يربط 5 قارات والعالم العربي يترقب المشهد

الحرارة

خطر صامت .. حرارة كأس العالم 2026 تهدد الجماهير | إيه الحكاية

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة أحمد عرابي العسكرية بنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مستقبل وطن الشرقية يطلق مبادرة توزيع المياه المبردة على طلاب الثانوية العامة

مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية
مستقبل وطن الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره
قيادة الجيش الثالث الميداني تفتتح "متحف أكتوبر" بعد الانتهاء من أعمال تطويره

فيديو

زفة على ظهر حمار

على ظهر حمار .. عريس يثير الجدل بزفة غير تقليدية

واقعة بائعة الشاي

مفاجآت في قضية بائعة الشاي.. التحقيقات تكشف هوية قائد السيارة الحقيقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد