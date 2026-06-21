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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جيدا منصور تكشف الملامح الأولى لشخصيتيها في مسلسل «تحت السن»

جيدا منصور
جيدا منصور
أحمد إبراهيم

في أول إعلان تشويقي لشخصية "هنا"، تكشف چيدا منصور لمحة أولى عنها إذ تبدو شخصية معقدة ومليئة بالتناقضات وتترك مساحة واسعة للتساؤلات، إذ تبدو چيدا وكأنها تخفي أسراراً أكثر مما تعلن. 

وبين نظراتها وتصرفاتها وعباراتها المقتضبة، يصعب على المشاهد أن يحسم موقفه منها أو أن يحدد طبيعة الدور الذي تلعبه داخل أحداث مسلسل تحت السن المنتظر عرضه قريباً على منصة إم بي سي شاهد.

ومن خلال الإعلان التشويقي تبدو شخصية هنا في منطقة رمادية، فلا هي ضحية واضحة للظروف، ولا هي شخصية يمكن تصنيفها بسهولة باعتبارها الطرف المسئول عما يحدث.

ويساعد على هذا الغموض أداء چيدا المحكم بملامح تجمع بين البراءة والحسم في ذات الوقت.

وبهذا الأداء الغامض، توجه كلماتها لأشخاص بعينهم قائلة: "يمكن الناس تشوفني متحكمة، بس أنا بالنسبة لي الفرق ما بين الغلط والصح واضح.. لا يصح إلا الصحيح، وده اللي كنت بحاول أوصله لهم، بس للأسف رد فعلهم كان غريب جدا.. كان نفسي حد واحد بس فيهم يسمعني".

هذا الغموض يأتي مصحوباً بصوت يخبرنا أن هنا مختفية، ما يضيف مزيداً من التشويق ويجعل "هنا" واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للفضول.

مسلسل تحت السن

تدور أحداث مسلسل تحت السن حول مجموعة مراهقات، وما يواجهنه من تحديات ومشكلات معقدة داخل المدرسة وخارجها، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتأثيره على حياتهن وعلاقاتهن. 

تبدأ الأحداث باختفاء طالبة في مدرسة للبنات، لتتسرب الأسرار من بين الجدران.

تتردد أصداء همسات الهوس والغيرة والخيانة في أروقة المدرسة، ويتوجب على فتاة واحدة أن تشق طريقها عبر متاهة من الأكاذيب لكشف الحقيقة.

وتجسد چيدا منصور بطولة المسلسل إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري، وجودي مسعود. والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى إسماعيل، ويُعد واحدًا من الأعمال الشبابية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا بعد أن لفتت چيدا إليها الأنظار في آخر أعمالها بشخصية "نوسة" البنت الذكية خفيفة الظل، التي تمارس السرقة بوصفها وسيلة للبقاء والمغامرة في آنٍ واحد، ويشاركها عمليات النصب صديقها بعوضة (حسن مالك) والذي يشاركها أيضاً لعبة الباتيناج. 

وذلك ضمن أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية “لا ترد ولا تستبدل” بطولة النجمين دينا الشربيني وأحمد السعدني، وإخراج مريم أبو عوف.

سبقه مسلسل أثينا الذي نافس بقوة في الموسم الرمضاني (2025)، بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي وأحمد مجدي، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وعلى المستوى السينمائي، جسدت چيدا دور البطولة أمام النجم الصاعد يوسف عمر في فيلم مين يصدق من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، والفيلم يعرض حالياً على منصة إم بي سي شاهد ضمن قائمة الأعلى مشاهدة، وذلك بعد انطلاقه في دور العرض السينمائية في نوفمبر 2024، ومنافسته قبلها في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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