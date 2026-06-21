تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ النائب سامح السادات بمناسبة انتخابه رئيساً لحزب "الإصلاح والتنمية"

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهاني للزميل النائب سامح السادات، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية وعضو التنسيقية، بمناسبة نيله ثقة أعضاء حزب "الإصلاح والتنمية" وانتخابه رئيساً للحزب.

وتعرب التنسيقية عن بالغ اعتزازها وفخرها بكفاءة كوادرها المتميزة وقدرتها على تبوّأ مختلف المواقع القيادية، متمنية لرئيس حزب الإصلاح والتنمية الجديد دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه ومسؤولياته الراهنة، ومواصلة جهوده المخلصة في خدمة الوطن والمواطن.

كما تتمنى التنسيقية لحزب "الإصلاح والتنمية" مزيداً من التقدم والازدهار، بما يواكب تطلعات المرحلة الحالية، ويسهم في إثراء الحياة الحزبية والسياسية، ويعزز مناخ العمل القائم على الحوار، والتعددية، والمشاركة الوطنية الفاعلة.