فانس وعراقجي في سويسرا.. مؤشرات على تقدم بالمحادثات الأمريكية الإيرانية

بدأت في منتجع بورغنستوك السويسري، اليوم "الأحد"، جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة قطرية وباكستانية، وسط مؤشرات أولية على إحراز تقدم في بعض الملفات الإقليمية.

وظهر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ومسؤولون إيرانيون، من بينهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في قاعة واحدة خلال افتتاح الاجتماعات، فيما أكد فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الوفد الأمريكي صلاحيات واسعة للتوصل إلى تسوية دبلوماسية تشمل عدداً من القضايا الخلافية.

وقال فانس إن الساعات الماضية شهدت "تقدماً ملحوظاً"، مشيراً إلى جهود تهدف إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع إيران وتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما تحدث عن تقدم في المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تشكيل فرق فنية وتقنية لمتابعة المفاوضات والإشراف على تنفيذ التفاهمات المحتملة، مشدداً على دعم الدوحة لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

في المقابل، شدد مسؤولون إيرانيون على ضرورة وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان، فيما أكد مصدر إيراني أن الملف النووي ليس ضمن جدول أعمال الجولة الحالية من المباحثات.