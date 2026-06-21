رامي صبري يحتفل بعيد ميلاد زوجته شيري برسالة رومانسية.. ماذا قال؟

حرص الفنان رامي صبري على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته شيري، وشارك جمهوره بصورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، موجهًا لها رسالة رومانسية.

وكتب رامي صبري في تعليقه على الصورة: “دي بقى زوجتي الجميلة الطيبة أم أولادي شيري، كل سنة وانتي طيبة وعيد سعيد عليكي، وربنا يخليكي لينا ويبعد عننا الشر.”

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، حيث انهالت التعليقات التي حملت التهاني لزوجته، متمنين لهما دوام السعادة

وأطلق الفنان رامي صبري ألبومه الجديد "القمر" ليتصدر به صدارة التريند بعد الساعات الأولى لطرحه .

وتصدرت أغنيتا "أيامي" و "لو تعرف" قوائم الأكثر استماعاً على أنغامي، سبوتيفاي، يوتيوب ميوزيك وآبل ميوزيك فور نزول الألبوم .

ويقدم رامي صبري في "القمر" 13 تجربة غنائية متكاملة تنوعت بين الرومانسي والدرامي والإيقاعات المقسومة والفلكلور المصري، في رؤية موسيقية جريئة تثبت تطور مشروعه الفني.

وقام رامي صبري بوضع الحان 4 أغنيات من الألبوم هي فلته ،لسه باقي عليك ،بفرحك وانت تزعلني و موسم ال summer .

وتعاون في البوم "القمر "مع كيار صناع الأغنية منهم الشعراء محمد يحي وعليم وعمرو المصري وتامر حسين ومحمد عاطف وحازم اكس وفلبينو .. والملحنين عزيز الشافعي ،علي شعبان ،تيام علي ،محمد يحي ،مدين ،عمرو الخضري وأحمد حسين .. بالاضافة إلى الموزعين أسامة الهندي وجلال الحمداوي واحمد امين وفلسطيني وعمرو الخضري وعادل حقي وكولوبكس.