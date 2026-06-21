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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصية على الغياب.. سهير جودة تحيي ذكرى رحيل فريال صالح بكلمات مؤثرة

سهير جودة تحيي ذكرى رحيل الإعلامية فريال صالح بكلمات مؤثرة
سهير جودة تحيي ذكرى رحيل الإعلامية فريال صالح بكلمات مؤثرة
علا محمد

حرصت الإعلامية سهير جودة على إحياء ذكرى رحيل الإعلامية القديرة فريال صالح، من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، أكدت خلالها أن بعض الشخصيات تظل حاضرة في الوجدان مهما مر الزمن، لما تركته من أثر عميق ومحبة صادقة في قلوب الناس.

وقالت سهير جودة إن السنوات قد تمر، لكن هناك أسماء تبقى عصية على الغياب، لأن تأثيرها أكبر من الزمن، ومحبتها استقرت في القلوب بصدق، مؤكدة أن فريال صالح لم تكن مجرد اسم في تاريخ الإعلام، بل كانت قيمة إعلامية كبيرة وقامة استثنائية تركت بصمة لا تُنسى في وجدان أجيال كاملة.

وأضافت أن الراحلة امتلكت كاريزما نادرة لا يمكن تصنعها، إلى جانب شخصية قوية فرضت احترام الجميع ومحبتهم في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن حضورها كان كافيًا ليمنحها مكانة خاصة ومميزة، وأنها ظهرت فأثرت في كل من تابعها، وغابت لكن سيرتها بقيت حاضرة وكأنها لم ترحل.

وأوضحت سهير جودة أن هناك أشخاصًا يمرون في الحياة مرورًا عابرًا، بينما يتحول آخرون إلى جزء أصيل من الذاكرة الجميلة لوطن بأكمله، مؤكدة أن فريال صالح كانت واحدة من هؤلاء الذين منحهم الله نعمة القبول والمحبة والبقاء في قلوب الناس.

واختتمت رسالتها بالدعاء للإعلامية الراحلة، مؤكدة أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تُقاس بعدد سنوات عمره، وإنما بالأثر الذي يتركه خلفه، قائلة إن فريال صالح كانت نجمة حقيقية وصاحبة حضور استثنائي ووجهًا إعلاميًا لن يتكرر كثيرًا، وستظل ذكراها شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء والاحترام والمحبة.

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