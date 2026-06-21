فريق التفاوض الإيراني بسويسرا يرفض التقاط صورة تذكارية مع نظيره الأمريكي

رفض الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في سويسرا التقاط صورة تذكارية مشتركة مع أعضاء الوفد الأمريكي، في خطوة عكست استمرار التوتر والحساسية السياسية بين الجانبين رغم انطلاق المحادثات، وفقا لوسائل إعلام عربية.

ويضم الوفد الأمريكي كلاً من جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وفي المقابل، يشارك في الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

وجاء رفض التقاط الصورة الجماعية على هامش انطلاق المفاوضات في سويسرا، التي تهدف إلى بحث ملفات إقليمية وأمنية حساسة، وسط ترقب لنتائج المحادثات وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بين واشنطن وطهران.