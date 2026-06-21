رئيس وزراء باكستان: نأمل أن تؤدي مفاوضات "بورجنشتوك" إلى إرساء السلام في المنطقة

أعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم /الأحد/، عن تطلع بلاده إلى أن تفضي اجتماعات "بورجنشتوك" إلى إرساء السلام في المنطقة، كما أشاد بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورؤيته للسلام.

وأضاف شريف: "أعتقد أنه ستكون لدينا هنا مناقشات رائعة ستؤدي، ونأمل ذلك، إلى نتائج مثمرة للغاية في الفترة المقبلة". كما وجّه الشكر لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ، بالإضافة إلى رئيس أركان الدفاع (الجيش الباكستاني) عاصم منير على "حجم صبره ومثابرته الهائلة".. بحسب ما أوردته صحيفة /دون/ الباكستانية.

جاء ذلك على هامش انعقاد المفاوضات المباشرة بين أطراف المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مدينة بورجنشتوك السويسرية، وذلك في حضور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.