من عبد الحليم حافظ إلى اللص والكلاب.. تفاصيل لعبة "ظلال القاهرة"

كشفت أسماء أيمن، مصممة ألعاب إلكترونية، تفاصيل لعبة ظلال القاهرة، موضحة أن الفكرة مأخوذة من قصة حقيقية لشخص يدعي محمود أمين سليمان.

قصة اللعبة

وتابعت خلال لقائها مع آية شعيب وسارة سامي مقدمي برنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد، أن قصة اللعبة مأخوذة من حياة هذا الشخص.



واستطردت أسماء أيمن، مصممة ألعاب إلكترونية، أن الأحداث تدور حول بنت صحفية تحقق في القضية وتريد معرفة من هو محمود أمين سليمان وماذا سرق.



وأردفت أن من ضمن الأشخاص الذين تعرضوا للسرقة هو عبد الحليم حافظ وهو أول مكان تذهب له الصحفية، موضحة أن نجيب محفوظ ألف رواية أسماها اللص والكلاب تحولت لاحقًا إلى فيلم وأخذت منها قصة اللعبة.

