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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفاوض إيراني: الإعفاء من العقوبات على النفط سيصدر قريبا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قال أحد ‌أعضاء فريق التفاوض ​الإيراني ​لوسائل إعلام رسمية ⁠اليوم ​الأحد ​إنه تسنى إنجاز مسودة ​تتعلق ​بالإعفاءات من العقوبات ‌المفروضة ⁠على النفط الإيراني.


وأضاف أن ​الإعفاءات ​ستصدر ⁠قريبا، بحسب وكالة رويترز.
و من جانبه، غادر الوفد الإيراني، اليوم الأحد، مقر المفاوضات الجارية في سويسرا مع الولايات المتحدة، احتجاجا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت تهديدات مباشرة لطهران في حال عدم استجابتها للمطالب الأمريكية المتعلقة بلبنان وحزب الله.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قرار الانسحاب المؤقت من مقر المحادثات جاء عقب تصريحات ترامب التي هدد فيها بتوجيه ضربات "أقوى من السابق" ضد إيران إذا لم تعمل على وقف ما وصفه بدعمها لحزب الله في لبنان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصادر مطلعة أن الوفد الإيراني يدرس خيارات الرد على التصعيد الأمريكي، مشيرة إلى أن هذه التصريحات ألقت بظلالها على أجواء المفاوضات وأثارت حالة من الغموض بشأن مستقبلها.

التفاوض ​الإيراني العقوبات النفط الإيراني سويسرا الوفد الإيراني ترامب

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