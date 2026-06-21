الزراعة تعلن استمرار صرف الأسمدة حتى في العطلات الرسمية

وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الرقابة والمتابعة اليومية على منظومة صرف الأسمدة المدعمة، من خلال غرف العمليات المركزية في جميع المحافظات، لضمان انتظام عمليات التوزيع ووصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المعتمدة.



وأكد الوزير ضرورة الالتزام الكامل بآلية الصرف عبر "كارت الفلاح" وبالأسعار الرسمية المقررة، مع التشديد على منع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر على عدالة التوزيع.

وأوضح البيان أن منظومة الصرف تعمل بشكل مستمر على مدار الأسبوع دون توقف، بما في ذلك الإجازات الرسمية، وذلك بهدف تيسير حصول المزارعين على احتياجاتهم من الأسمدة في التوقيتات المناسبة للموسم الزراعي.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن تجاوز 4 ملايين شيكارة من الأسمدة المدعمة ضمن مستلزمات الموسم الصيفي الحالي، في إطار خطة الدولة لدعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج الزراعي.

استمرار العمل الميداني



كما شددت الوزارة على استمرار العمل الميداني من خلال المتابعة الدورية والتنسيق بين المديريات الزراعية، بما يضمن تذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال عمليات الصرف، وتحقيق أقصى درجات الانضباط في توزيع الدعم.